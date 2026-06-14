"Opozicija koja je od Marfija i Šmita tražila finansijski slom Srpske, zbog neuspjeha ide u stvaranje nestabilnosti"

Pripadnici opozicije iz Republike Srpske su u prethodnom periodu, zajedno sa bivšim američkim ambasadorom Majklom Marfijem i nelegalnim "visokim predstavnikom" Kristijanom Šmitom, a kojem su u Republici Srpskoj samo oni davali legitimitet, skovali plan finansijske izolacije i gušenja Republike Srpske, naveo je Radovan Kovačević, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Imamo potpuno pouzdana saznanja o tome da je bivši američki ambasador Majkl Marfi, upravo na ideju i insistiranje opozicije iz Republike Srpske, vodio projekat potpune finansijske izolacije i onemogućavanja Republike Srpske u sklapanju bilo kakvog aranžmana na međunarodnom finansijskom tržištu", naveo je Kovačević na Iksu, te dodaje:

"I u tome nije bio kraj, već je Marfi onog trenutka kada se Republika Srpska okrenula domaćem finansijskom tržištu kroz emisije obveznica, lokalnim bankama u Republici Srpskoj prijetio ukidanjem "svift koda", odnosno onemogućavanjem poslovanja banaka".

OPOZICIJA KOJA JE OD MARFIJA I ŠMITA TRAŽILA FINANSIJSKI SLOM SRPSKE, ZBOG NEUSJPEHA IDE U STVARANjE NESTABILNOSTI



Pripadnici opozicije iz Republike Srpske su u prethodnom periodu, zajedno sa bivšim američkim ambasadorom Majklom Marfijem i nelegalnim "visokim predstavnikom"… — Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) June 14, 2026

Kako on navodi, cilj opozicije je bio očigledan - finansijski izolovati i na kraju slomiti Republiku Srpsku, onemogućiti isplatu penzija, plata, socijalnih i drugih davanja, te na taj način izazvati socijalne nemire.

"Njihov cilj je bio, pošto dvadeset godina nisu uspijevali pobijediti na izborima, da se barem tako pokušaju dočepati vlasti, dok je cilj izvršilaca Marfija i Šmita bio potpuni slom i nestanak Republike Srpske. Koliko daleko su dogurali u svom planu, najbolje govore izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u tom periodu izjavio da ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović čupa kosu jer je sistem finansijske izolacije Republike Srpske došao do nivoa da se Republici Srpskoj ne ostavi nijedna korespodentna banka", navodi Kovačević.

Srećom, nisu uspjeli, naglasio je on.

"Marfi i Šmit su poraženi, a uskoro će, još jednom, biti poražena i opozicija.A pobijediće Srpska!" jasan je Kovačević.

Ono što je za građane najbitnije, kako poručuje Kovačević, jeste da će najnovijim finansijskim aranžmanom javni dug Republike Srpske biti tek 33 odsto bruto domaćeg proizvoda i daleko ispod zakonskog ograničenja ili mastriških kriterijuma, dok je 2005. godine za vrijeme vlasti sadašnje opozicije iznosio čak 55 odsto.

"Ono što je isto tako jako bitno jeste da Republika Srpska danas finansijski stoji dobro i da se ne zadužuje da bi krpila bilo kakve budžetske rupe, nego naprotiv, da bi se snažno i ubrzano razvijala i jačala, što će se najbolje vidjeti kroz veliki investicioni ciklus od 6,6 milijardi KM, koji je u toku i koji će ozbiljno transformisati i poboljšati svaki pedalj i svaku oblast života u Republici Srpskoj", zaključio je Kovačević.