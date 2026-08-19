Košarkaši Srbije dobili nove dresove: Nosiće ih sljedeće dve godine, premijerno objavljen izgled Muška seniorska reprezentacija Srbije u četvrtak, 20. avgusta, u Beogradskoj areni, premijerno će zaigrati u novom "Najk" dresu, u kojem će naš tim nastupati tokom naredne dvije godine. Novi dres biće predstavljen na prijateljskoj utakmici protiv Francuske, koja počinje u 20 časova.

Prepoznatljivi identitet reprezentacije sada je upotpunjen savremenim tehnološkim rješenjima namijenjenim vrhunskim sportskim performansama. Na razvoju novog dresa zajednički su radili marketing Košarkaškog saveza Srbije i "Najk" tim, sa ciljem da se prepoznatljiv izgled naše reprezentacije poveže sa najsavremenijim rješenjima za vrhunske sportiste, kažu iz naše krovne organizacije.

Dres je izrađen uz najnoviju "Najk" Draj-FIT ADV tehnologiju, koja kombinuje napredne materijale i konstrukciju kako bi omogućila veću prozračnost, efikasno odvođenje vlage i osjećaj suvoće i udobnosti tokom igre. Lagana i funkcionalna konstrukcija dizajnirana je tako da prati pokrete sportista i pruži im slobodu pokreta, uz fokus na udobnost i optimalne performanse na terenu.

Za sve navijače koji žele da novi dres imaju u svojoj kolekciji, u četvrtak, 20. avgusta, na dan utakmice, biće dostupna i replika dresa na "Najk" Pop-ap prodavnici, koja će biti postavljena ispred Beogradske arene, na severnoj strani. Prodajno mjesto biće otvoreno od 15 do 23 časa.

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Nakon beogradskog susreta sa Francuskom, tim selektora Dušana Alimpijevića očekuje još jedna prijateljska utakmica sa olimpijskim vicešampionima – 23. avgusta u Orleanu, a onda i dva kvalifikaciona meča 28. avgusta protiv Islanda u Beogradskoj areni i tri dana kasnije, 31. avgusta, protiv Italije u Pezaru.

(Telegraf)