Obustavljen saobraćaj na GP Rača

Autor:ATV redakcija
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Uprava za indirektno oporezivanje obavještava javnost da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na međunarodnom graničnom prelazu Rača – Sremska Rača, nakon što je u večernjim satima došlo do požara na teretnom motornom vozilu sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine.
Prema dostupnim informacijama, teretno motorno vozilo se zapalilo na sredini mosta između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, a nakon što je napustilo carinski terminal Uprave za indirektno oporezivanje. U prikolici kamiona se nalazila pošiljka aluminijskih ljestava koje su se iz Bosne i Hercegovine izvozile u Rumuniju.
Nakon izbijanja požara, na mjestu događaja su brzo intervenisale vatrogasne službe, koje su lokalizovale i ugasile požar na kamionu.
Hronika
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Saobraćaj preko mosta na međunarodnom graničnom prelazu Rača – Sremska Rača trenutno je obustavljen. Obustava će trajati dok nadležni organi ne završe policijski uviđaj i dok se sa mosta ne ukloni izgorjelo teretno motorno vozilo.
Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve vozače teretnih motornih vozila, kao i ostale učesnike u saobraćaju, da prilikom putovanja između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije koriste druge, alternativne međunarodne granične prelaze, kako bi izbjegli duža zadržavanja i dodatne poteškoće u saobraćaju.
O nastavku odvijanja saobraćaja na ovom graničnom prelazu javnost će biti blagovremeno obaviještena.
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