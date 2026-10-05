Sutra pravoslavni vjernici obilježavaju praznik posvećen čudima i porodici

Srpska pravoslavna crkva i vjernici 6. oktobra obilježavaju praznik Začeća Svetog Jovana Krstitelja, dan koji podsjeća na to da za iskrenu vjeru i Božju milost nikada nije kasno, te da su čuda uvijek moguća.

Ovaj praznik posvećen je sjećanju na čudesno začeće Jovana Preteče, proroka koji je kasnije krstio Isusa Hrista u rijeci Jordan.

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Priča o nadi koja nikada ne umire

Prema Svetom pismu, Jovanovi roditelji, prvosveštenik Zaharija i njegova žena Jelisaveta, bili su veoma pobožni i pravedni ljudi, ali su doživjeli duboku starost bez djece. U to vrijeme, nemati potomstvo smatralo se nekom vrstom Božje kazne, zbog čega su često bili izloženi prijekorima okoline.

Ipak, oni nikada nisu gubili vjeru niti su prestali da se mole. Njihove molitve su uslišene kada se Zahariji u hramu javio arhangel Gavrilo i objavio mu da će Jelisaveta roditi sina koji će se zvati Jovan. Pošto je Zaharija, s obzirom na njihove godine, posumnjao u riječi anđela, onijemeo je i ostao nijem sve do osmog dana po rođenju djeteta, kada je na tablici ispisao ime Jovan.

Ova biblijska priča postala je simbol nepokolebljive vjere i nade koja ne odustaje čak ni onda kada se stvari čine nemogućim.

Običaji i vjerovanja na ovaj praznik

U srpskom narodu praznik Začeća Svetog Jovana Krstitelja duboko je ukorijenjen i nosi posebna vjerovanja, prvenstveno vezana za porodicu i djecu.

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Dan za molitve roditelja: Vjeruje se da je ovo dan kada svi roditelji treba da se pomole za zdravlje, sreću i mir svoje djece.

Nada za one koji žele potomstvo: Zbog priče o Zahariji i Jelisaveti, ovaj praznik je posebno važan za bračne parove koji se bore sa sterilitetom i žele da dobiju dijete. Vjeruje se da iskrena molitva na današnji dan donosi blagoslov, te mnogi parovi obilaze manastire i crkve posvećene Svetom Jovanu.

Mir i praštanje: Kao i na većinu velikih praznika, izbjegavaju se teški fizički poslovi, a akcenat se stavlja na mir u kući, praštanje i suzdržavanje od bilo kakvih svađa i loših misli.

Molitva Svetom Jovanu Krstitelju

Ukoliko sutrašnji dan želite da provedete u miru i duhovnom spokoju, preporučuje se da upalite svijeću i izgovorite ovu kratku, ali snažnu molitvu za zdravlje i zaštitu porodice:

„Sveti Jovane, Pretečo i Krstitelju Gospodnji, ti koji si svojim čudesnim začećem donio radost svojim roditeljima i cijelom svijetu, usliši molitve naše. Zaštiti moju porodicu i moje bližnje, podari nam mir, zdravlje i međusobnu ljubav. Pomozi nam da nikada ne izgubimo nadu, da uvijek čuvamo vjeru u srcu i da sa strpljenjem prihvatamo Božju volju. Osvijetli naš put i sačuvaj nas od svakog zla. Amin.“

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Neka sutrašnji praznik bude prilika da se podsjetimo da su ljubav, strpljenje i vjera vrijednosti koje na kraju uvijek donose plodove.

(Ona.rs)