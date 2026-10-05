Masaža tjemena za brži rast kose: Potrebno je samo 5 minuta dnevno

Ako primjećujete da vam se kosa prorjeđuje ili jednostavno želite da joj posvetite malo više pažnje, ne morate odmah da kupujete još jedan serum, ulje ili skup tretman.

Jedna od najjednostavnijih navika može da bude masaža tjemena, a za nju vam je potrebno svega nekoliko minuta dnevno.

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Ipak, postoji razlika između nježne masaže kože glave i energičnog trljanja kose. Pravilna tehnika podrazumijeva spore kružne pokrete i umjeren pritisak, bez grebanja noktima i povlačenja dlaka.

Masaža može da bude prijatan dodatak svakodnevnoj njezi, ali ne treba očekivati da će za nekoliko dana zaustaviti opadanje ili dramatično ubrzati rast kose. Ako je kosa počela izrazito da opada, važno je pronaći uzrok.

Kako pravilno masirati tjeme

Postavite svih deset prstiju na glavu tako da obuhvatite što veću površinu tjemena. Palčeve stavite iznad ušiju, dok ostale prste rasporedite prema vrhu glave.

Najvažnije je da ne pomjerate samo prste preko kose. Pokušajte da nježno pomjerate kožu glave ispod njih. Pravite spore kružne pokrete uz pritisak koji je dovoljno snažan da osjetite pomjeranje kože, ali nikako ne smije da bude neprijatan ili bolan.

Počnite od sljepoočnica i prednje linije kose, zatim nastavite prema tjemenu, a na kraju pređite na potiljak. Upravo taj dio često zaboravljamo, iako ga je lako uključiti u kratku svakodnevnu rutinu.

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Pet minuta dnevno sasvim je dovoljno

Za osnovnu masažu tjemena nije potrebno da odvojite pola sata. Oko pet minuta dnevno može biti dovoljno da ova navika postane dio vaše rutine.

Mnogo je važnije da budete redovni nego da povremeno masirate tjeme dugo i intenzivno. Rast kose je spor proces, pa ne treba očekivati vidljivu promjenu poslije nekoliko dana ili nedjelju dana.

Ako želite da provjerite da li vam ovakav način njege prija, uvedite ga svakodnevno i posmatrajte stanje kose tokom dužeg perioda. Masaža treba da bude nježna i prijatna, a ne još jedan tretman koji opterećuje kožu glave.

Masažu možete da radite i dok perete kosu

Ne morate čak ni da uvodite poseban termin za masažu. Možete je jednostavno spojiti sa pranjem kose.

Nanesite šampon na tjeme, a zatim nekoliko minuta nježno masirajte kožu glave kružnim pokretima. Pjena pritom smanjuje trenje, pa prsti lakše klize bez nepotrebnog povlačenja kose.

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Ako koristite masažer za tjeme, birajte model sa mekanim silikonskim vrhovima. I njega koristite lagano i sporo – nema potrebe za snažnim ribanjem.

Nokti i jako trljanje nisu dobra ideja

Jedna od najčešćih grešaka jeste korišćenje noktiju. Cilj masaže nije da izgrebete teme, već da nježno pokrenete kožu glave.

Takođe, ne treba povlačiti kosu niti snažno trljati tjeme. Ako poslije masaže osjećate peckanje, bol ili izraženu iritaciju, pritisak je vjerovatno bio prejak.

Nema potrebe ni da svakog dana koristite ulja i veliki broj preparata. Ako se odlučite za ruzmarinovo etarsko ulje, ono ne bi trebalo da se nanosi direktno na kožu, već da se prethodno razblaži u baznom ulju, poput jojobinog ili arganovog.

Da li masaža zaista ubrzava rast kose?

Postoje istraživanja koja ukazuju da redovna masaža tjemena može pozitivno uticati na debljinu vlasi i uslove u kojima funkcionišu folikuli. Međutim, to nije isto što i dokaz da će masaža dramatično ubrzati rast kose.

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U jednom manjem istraživanju iz Japana muškarci koji su praktikovali standardizovanu masažu tokom 24 nedjelje imali su deblje vlasi, dok se ukupan broj dlaka nije značajno promijenio.

Zato je najrealnije posmatrati masažu kao jednostavnu naviku koja može biti dio njege kose, a ne kao zamjenu za tretman protiv opadanja.

Kada masaža nije dovoljna

Ako primjećujete izraženo prorjeđivanje ili pojačano opadanje, samo masiranje tjemena možda neće riješiti problem. U tom slučaju važno je obratiti pažnju i na moguće uzroke.

Kod problema sa rastom i opadanjem kose mogu biti značajni faktori poput nedostatka gvožđa i feritina, poremećaja funkcije štitne žlijezde ili manjka vitamina D. Zato je kod izraženijih tegoba najbolje razgovarati sa ljekarom i utvrditi zbog čega se kosa prorjeđuje.

Masaža tada može ostati dio svakodnevne njege, ali ne treba da odloži traženje pravog uzroka.

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Na kraju, najjednostavnija rutina izgleda upravo ovako: pet minuta dnevno, deset prstiju, spori kružni pokreti i umjeren pritisak. Bez noktiju, bez agresivnog trljanja i bez očekivanja da će se čudo dogoditi preko noći.

Kada je kosa u pitanju, dosljednost često vrijedi više od deset različitih preparata. A nekoliko minuta pažnje dnevno može biti sasvim dobar početak, prenosi Ona.rs.