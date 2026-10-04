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Kako smanjiti račune za struju tokom zime: Ovi aparati su ključni

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04.10.2026 17:16

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Foto: Pexels

Rast cijena energije dodatno će opteretiti kućne budžete tokom hladnijih mjeseci, zbog čega mnogi traže načine da smanje potrošnju.

Posebno se ističe potrošnja uređaja poput veš-mašina i mašina za suđe, koje spadaju među veće potrošače električne energije u domaćinstvu.

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Stručnjaci upozoravaju da vrijeme korištenja ovih uređaja ne utiče uvijek na visinu računa. Ako domaćinstvo koristi tarifu po kojoj je cijena električne energije ista tokom cijelog dana, pokretanje veš-mašine ili mašine za suđe noću neće donijeti uštedu.

Drugačija je situacija kod tarifa koje imaju različite cijene u zavisnosti od doba dana. Tada se veš-mašina, sušilica i mašina za suđe mogu koristiti u periodima kada je električna energija jeftinija. Međutim, tačno vrijeme jeftinije tarife razlikuje se zavisno od snabdjevača i ugovora, pa je prvo potrebno provjeriti vlastitu tarifu.

Stručnjaci savjetuju i druge jednostavne mjere za smanjenje potrošnje. Veš-mašinu je poželjno koristiti s punim bubnjem, na nižim temperaturama i uz eko-program kada je to moguće, dok mašinu za suđe treba uključivati kada je puna i koristiti štedljive programe. Redovno čišćenje filtera i uklanjanje kamenca takođe može pomoći da uređaji rade efikasnije, prenosi RadioSarajevo.

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Ipak, stručnjaci upozoravaju da uređaje poput veš-mašine, mašine za suđe i sušilice nije preporučljivo ostavljati da rade tokom noći ili dok nikoga nema kod kuće zbog mogućeg rizika od požara i drugih kvarova. Zato je, prije promjene navika, najvažnije provjeriti tarifu koju domaćinstvo koristi i prilagoditi potrošnju periodima kada je električna energija povoljnija.

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Tagovi :

Struja

električna energija

Ušteda

veš mašina

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