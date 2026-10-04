Kako smanjiti račune za struju tokom zime: Ovi aparati su ključni

Posebno se ističe potrošnja uređaja poput veš-mašina i mašina za suđe, koje spadaju među veće potrošače električne energije u domaćinstvu.

Društvo Da li je kraj miholjskom ljetu: Najavljen preokret, evo i kada tačno

Stručnjaci upozoravaju da vrijeme korištenja ovih uređaja ne utiče uvijek na visinu računa. Ako domaćinstvo koristi tarifu po kojoj je cijena električne energije ista tokom cijelog dana, pokretanje veš-mašine ili mašine za suđe noću neće donijeti uštedu.

Drugačija je situacija kod tarifa koje imaju različite cijene u zavisnosti od doba dana. Tada se veš-mašina, sušilica i mašina za suđe mogu koristiti u periodima kada je električna energija jeftinija. Međutim, tačno vrijeme jeftinije tarife razlikuje se zavisno od snabdjevača i ugovora, pa je prvo potrebno provjeriti vlastitu tarifu.

Stručnjaci savjetuju i druge jednostavne mjere za smanjenje potrošnje. Veš-mašinu je poželjno koristiti s punim bubnjem, na nižim temperaturama i uz eko-program kada je to moguće, dok mašinu za suđe treba uključivati kada je puna i koristiti štedljive programe. Redovno čišćenje filtera i uklanjanje kamenca takođe može pomoći da uređaji rade efikasnije, prenosi RadioSarajevo.

Svijet Mijenja se način plaćanja: Uvodi se digitalni evro?

Ipak, stručnjaci upozoravaju da uređaje poput veš-mašine, mašine za suđe i sušilice nije preporučljivo ostavljati da rade tokom noći ili dok nikoga nema kod kuće zbog mogućeg rizika od požara i drugih kvarova. Zato je, prije promjene navika, najvažnije provjeriti tarifu koju domaćinstvo koristi i prilagoditi potrošnju periodima kada je električna energija povoljnija.