Luka Dončić napušta Lejkerse?

Turbulencije u taboru Los Anđeles Lejkersa dostigle su tačku usijanja, pošto je Mark Volters nakon svega jedne godine od preuzimanja kluba od porodice Bas odlučio da ga preproda, što stvara potpunu neizvjesnost oko daljeg statusa prve zvijezde tima Luke Dončića.

Gigant iz Kalifornije dobio je novu upravljačku strukturu na čelu sa Bobom Ajgerom i Džošom Kušnerom, a vrijednost čitavog posla procjenjuje se na rekordnih 12,5 milijardi dolara.

Do dodatnog razdora došlo je kada je preostali dio porodice Bas odlučio da u potpunosti odstrani svoj manjinski udio, čime se otvoreno usprotivila Džini Bas, koja je godinama unazad bila simbol ove NBA franšize.

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Prema pisanju novinara CBS-a Sema Kvina, ova serija potresa mogla bi direktno da utiče na Dončićev odlazak iz kluba, s obzirom na to da je slovenački as za samo tri sezone svjedok promjene čak pet različitih vlasničkih garnitura.

Ugovor sa Lejkersima Slovencu ističe 2028. godine, a Kvin nagoveštava da bi Dončić mogao da razmisli o povratku u svoj prvi NBA tim Dalas Maverikse.

"Luka postaje slobodan igrač 2028. godine, što znači da će mu Lejkersi ponuditi produžetak ugovora 2027. Vidjećemo šta će uraditi. Dalas je u mnogo boljoj košarkaškoj situaciji. Sam Kuper Fleg vrijedi više nego cijela ekipa Lejkersa bez Luke zajedno. A ova drama sa vlasništvom nikako ne pomaže argumentima Lejkersa", poručio je Kvin.

Pošto u Teksasu više nema Nika Harisona i Džejsona Kida, a da Meveriksi na krilima mladog Kupera Flega grade svijetlu budućnost, opcija da se Dončić vrati u tim sa kojim je igrao velika finala djeluje sve realnije ukoliko Lejkersi brzo ne stabilizuju upravu i ne naprave šampionski tim, prenose Nezavisne.