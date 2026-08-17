Šok! Nikola Kalinić završava karijeru

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Srpski košarkaš Nikola Kalinić odlučio je da završi karijeru.
Kao grom iz vedra neba je stigla vijest da 34-godišnji košarkaš ide u igračku penziju.
"Ljudi, završavam karijeru. Postajem pomoćni trener u Zvezdi. Zbog životne situacije želim da budem blizu Beograda. Hvala svima što ste bili dio lude vožnje", napisao je Kalinić na društvenim mrežama.
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Kalinić je protekle dve sezone proveo u Crvenoj zvezdi i to mu je bio treći mandat u klubu sa Malog Kalemegdana.
Prije nekoliko dana se pojavila vijest i da je Vojvodina zainteresovana za njega.
Kalinić je profesionalnu karijeru počeo u subotičkom Spartaku 2009, odakle ga je put do Zvezdinog dresa vodio preko Novog Sada, Vojvodine i kragujevačkog Radničkog.
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Prvi mandat u crveno-bijelom dresu imao je u sezoni 2014/15, drugi u 2021/22, a nosio je i dresove Fenerbahčea, čak pet godina, te Valensije i Barselone.
Šampion Evrolige bio je 2017. sa Fenerom, ACB ligu je uzeo sa Barsom 2023, a dvaput je bio i prvak ABA lige sa Zvezdom. Ima i tri titule prvaka Turske.
Te 2022. godine je bio i MVP ABA lige.
Sa reprezentacijom ima srebro sa Olimpijskih igara 2016. i Mundobasketa 2014. godine.
(b92)
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