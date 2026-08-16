Ovo su sve košarkašice Srbije nosile oko ruke kada su pošle u istorijski meč

Podsjetimo, ženska kadetska reprezentacija Srbije, sastavljena od igračica do 16 godina, ostvarila je novu ubjedljivu pobjedu na Evropskom prvenstvu.

To, samo po sebi, možda ne treba da čudi, ako se već godinama, decenijama nazivamo "zemljom košarke", ali ta pobjeda nad Hrvatskom je imala jedan neobičan uvod.

Zapravo, taj uvod se "protegao" na čitav tok komšijskog derbija na U16 Evrobasketu.

Naime, sve košarkašice Srbije izašle su na parket sa porukom oblijepljenom oko lijeve ruke.

A na toj bijeloj traci je pisalo: "S vjerom u Boga!"

Tako jednostavna, tako snažna poruka - nije mogla da prođe nezapaženo, pa su brojni fotoreporteri baš insistirali na bilježenju tog nesvakidašnjeg detalja.

Na kraju meča su sve Srpkinje sele u krug, držeći se za ruke, a jedina koja nije igrala, supertalentovana Jovana Todorović, držala je, simbolično, u centru kruga patiku - dajući tako i sama doprinos ovoj neobičnoj priči.

A, šta se desilo u samom meču?

Pa, desilo se da su Srpkinje deklasirale vršnjakinje iz Hrvatske sa 26 poena razlike.

Tako to i biva kad se sa vjerom pođe ka cilju.

Kako su Srpkinje nokautirale Hrvatice?

U drugom kolu grupne faze Evrobasketa za košarkašice do 16 godina naš kadetski državni tim demolirao je selekciju Hrvatske rezultatom 73:47.

Sve dileme oko pobjednika riješene su već u uvodnim minutima susreta. Mlade srpske košarkašice ušle su u meč izuzetno angažovano, nametnuvši žestok ritam koji rivalke nisu mogle da prate.

Prva četvrtina pripala je srpskom timu rezultatom 26:12, čime je napravljena lijepa zaliha za nastavak. U drugoj dionici Srbija je dodatno podigla nivo igre u odbrani, dopustivši Hrvatskoj svega devet poena za deset minuta, dok je u napadu nastavljen sjajan šuterski raspoložaj za ubjedljivih 46:21 na poluvremenu.

Još jači pritisak viđen je na startu trećeg kvartala. Agresivnom defanzivom naša reprezentacija je svela rivala na skromnih šest postignutih poena, dok je na drugoj strani ponovo ubacila 20, čime je prednost narasla na ogromnih +39. Posljednjih deset minuta bili su samo formalnost i odrađivanje posla pred naredne izazove.

Najraspoloženije u pobjedničkom taboru bile su Ana Gavrilov sa 17 postignutih poena i Nada Maksimović koja je ubacila 14. Ipak, moraju se pomenuti i ostale - Lena Bokun (4 poena, 2 skoka), Iva Šešum 2 (2sk), Lana Stojić 9 (3sk, 3as, 1uk), Gavrilov je uz 17 poena imala i osam asistencija i jednu "krađu", Elena Erić 6p, (3as, 2uk), Nina Bodrožić 1 (4sk, 1uk), Mina Paunović 10 (3sk, 3as, 2bl), Mila Tadić 3sk, 3as, 2uk, 1bl, Anabela Simovski 6 (8sk) i Emilija Nikolić 4 (3uk, 1as), dok je Maksimovićeva uz 14 poena imala i čak 16 skokova, te dvije blokade i jednu osvojenu loptu.

Podsjećanja radi, ovo je drugi ubjedljiv trijumf Srbije na šampionatu, pošto su u prvom kolu naše košarkaške nade savladale Rumuniju ubjedljivim rezultatom 90:44. Sa druge strane, Hrvatice su upisale i drugi poraz, jer su na premijeri ubjedljivo izgubile od Francuske (97:41).

Mlade srpske košarkašice nemaju mnogo vremena za slavlje, pošto ih već u nedjelju očekuje derbi grupne faze i borba za prvo mjesto protiv reprezentacije Francuske. Francuskinje su deklasirale Hrvatsku sa čak 97:41, a danas od 17 igraju protiv domaćina, Rumunije,piše Sportissimo.