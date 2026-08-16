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Austrijski bajker pokosio ženu iz BiH, reanimirana je na licu mjesta

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 08:30

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Foto: Pixabay

Saobraćajna policija Gornje Austrije saopštila je danas da je sinoć na putu B139 došlo do nezgode u kojoj je teže povrijeđena državljanka Bosne i Hercegovine.

Kako prenose mediji, nju su morali reanimirati na licu mjesta.

Sve se desilo sinoć oko 22:05, kada je 21-godišnjak iz Trauna svojim motociklom išao u pravcu Linca.

Nije vidio da žena prelazi put

Istovremeno, 70-godišnja državljanka BiH, nastanjena u ovoj oblasti Trauna, prelazila je put B139. U tom momentu dolazi do udesa, jer je bajker nije vidio. Pješakinju je udario desni prednji dio motocikla, odbacivši je na livadu. I bajker je pao sa motocikla i klizio niz put nekliko metara.

Međutim, državljanka BiH je bila u izuzetno teškom stanju tako da su je medicinari ih hitne pomoć morali reanimirati na licu mjesta. Kada su uspjeli da je stabiliziuju, prevezena u Univerzitetsku bolnicu Kepler. Nema informacija o njenom trenutnom stanju.

I bajker je zadobio povrede neutvrđenog stepena i on je prevezen u bolnicu u Lincu, prenose Nezavisne.

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Državljanin BiH

Povrijeđen pješak

Austrija

motociklista

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