Tramp: Dosta je bilo pomjeranja satova

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pozvao je danas Senat SAD da donese zakon o prestanku pomjeranja satova tokom promjene ljetnjeg i zimskog računanja vremena.

"Senat mora što prije da glasa o zakonu o prestanku pomjeranja satova. Više sunca kasnije u toku dana je bolje, uključujući i borbu protiv kriminala", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth social.

Kako je dodao, još je važnije da ne bude više "smiješnog" pomjeranja satova i časovnika dva puta godišnje, sa svim poremećajima i haosom koje to izaziva.

"Uradite to konačno", zaključio je Tramp.

Kongres SAD je prvi put uveo ljetno računanje vremena 1918. godine, tokom Prvog svjetskog rata, zbog uštede goriva i dužeg korišćenja dnevnog svjetla.

Ta mjera je ukidana i ponovo vraćana tokom Drugog svjetskog rata.

Ipak, američke države Havaji i Arizona, kao i prekomorske teritorije Portoriko, Guam i Američka Samoa ne pomejraju sat, već su stalno na tzv. standardnom vremenu, piše Tanjug.