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Nekoliko putnika stradalo u prevrtanju autobusa

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Autor:

ATV redakcija
16.08.2026 08:12

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Неколико путника страдало у превртању аутобуса
Foto: Unsplash

Rano jutros prevrnuo se putnički autobus na autoputu M3 u Mađarskoj koji se kretao ka Njiređhazi, a prema zvaničnim podacima nekoliko osoba je izgubilo živote.

Pripadnici spasilačkih službi koji su na licu mjesta ušli su u vozilo kroz prozore i kontinuirano spasavaju putnike, prenosi portal index.hu.

Prema policijskim podacima, u turističkom autobusu bilo je pedeset sedam putnika i dva vozača.

Portparol policije je rekao da je zatvoren dio auto-puta na kojem se dogodila nesreća zbog obavljanja uviđaja, a saobraćaj se preusmerava kod Mezekereštesu.

Odjeljenje za upravljanje vanrednim situacijama objavilo je rano jutros da su vatrogasci do sada spasili trideset pet ljudi iz autobusa, ali nekoliko putnika je ostalo zarobljeno ispod vozila, piše Tanjug.

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Tagovi :

Mađarska

autobus

Saobraćajna nesreća

poginuli

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