Majka fenom za kosu spalila bebu: Evo koliko će provesti iza rešetaka

Majka u Škotskoj koja je fenom za kosu spalila svoju bebu na smrt – do te mjere da su istražioci u prvi mah pomislili da je dijete stradalo u razbuktalom požaru – služiće samo šest godina zatvora za ovaj zločin.

Štaviše, dok je čekala suđenje na slobodi uz kauciju, bilo joj je dozvoljeno da putuje u inostranstvo i provodi se na odmoru.

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Kortni Gartšor (28), koja je konzumirala alkohol u trenutku kada je sama vodila računa o odojčetu, izložila je malu Daliju-Rouz Gartšor "znatnoj i dugotrajnoj toploti" po glavi i tijelu pomoću električnog aparata, nanijevši joj smrtonosne povrede, prenosi Tajms of London.

Radnici hitnih službi koji su pozvani u njen dom u Piterhedu 30. septembra 2023. godine, izjavili su da su povrede djeteta bile toliko teške da su u prvom trenutku vjerovali da je izgorjela u požaru. Smrt je konstatovana na licu mjesta.

Gartšorova je uhapšena u novembra 2023. godine, nakon što je pokrenuta istraga o smrti djeteta, a prošlog mjeseca je pred Visokim sudom u Aberdinu osuđena za ubistvo iz nehata svoje ćerke.

Sudija Sajmon Kolins je opisao slučaj kao rijedak i uznemirujući.

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"Ovo je tragično koliko i užasno. Moračete da živite ostatak života znajuči da ste odgovorni za njenu smrt", rekao je Gartšor. Dodao je da je to bilo grubo kršenje najosnovnije roditeljske dužnosti.

Sudija je prihvatio da Gartšor nije imala namjeru da povrijedi ili ubije bebu, ali je naglasio da je kriva za najviši stepen nehata. Prema njegovim riječima, moralo joj je biti očigledno da je Dalija-Rouz u teškom stanju i da trpi bolove.

"Nije pokazala istinsko kajanje"

„Uprkos jednoglasnoj presudi porote, jasno je da optužena i dalje ne prihvata u potpunosti svoju krivicu“, rekao je sudija Kolins. „Stoga ne prihvatam da je do sada pokazala istinsko kajanje za ono što je učinila“, dodao je.

Stručnjaci tužilaštva smatraju da je vjerovatni uzrok smrti Dalije-Rouz bila hipertermija i toplotni udar, a ne same opekotine. Sud je čuo da je Gartšor koristio fen za kosu na bebi do sat vremena. Ovo je rezultiralo opekotinama na oko 18 procenata njenog tijela, posebno na glavi, vratu, gornjem dijelu trupa i jednoj ruci.

Advokat odbrane rekao je da su povrede ozbiljne, ali je dodao da dokazi pokazuju da će se vjerovatno oporaviti od njih. Glavni inspektor Džejms Kalander je ranije komentarisao slučaj.

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"Djeca su nezaštićena i treba ih čuvati. Smrt bilo kog djeteta je posebno potresna, ali smrt djeteta od ruke roditelja je neopisivo uznemirujuća", izjavio je policijski inspektor nakon što joj je izrečena presuda.

"Svi koji su učestvovali u ovoj istrazi bili su duboko pogođeni okolnostima smrti Dalije-Rouz, ali naš posao je da otkrijemo istinu i obezbijedimo da lice odgovorno za to bude privedeno pravdi".

Gartšor tvrdi da se ne sjeća događaja.

Advokat odbrane Mari Makara opisao je slučaj kao zaista tragičan i uznemirujući. Izvjestio je da je, od kada je u pritvoru, Gartšor provodila oko 23 sata dnevno u ćeliji, što je neophodno za njenu bezbjednost.

Rekao je sudu da Gartšor ima istoriju trauma iz djetinjstva, problema sa mentalnim zdravljem, predoziranja i samopovređivanja.

Međutim, tvrdio je da je ona adekvatno brinula o bebi sve do noći njene smrti. Gartšor i dalje tvrdi da se ne sjeća da je koristila fen za kosu na svojoj kćerki. Makara je rekao da ne može da ponudi razumno objašnjenje za postupke svog klijenta.

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Nagađao je da je bebi možda bilo hladno i da je Gartšor nesmotreno pokušala da koristi uređaj kao izvor toplote. Gartšor se pridružila ročištu o izricanju presude putem video-linka. Nosila je tamnoplavu zatvorsku uniformu, plakala je i bila je vidljivo potresena.

Imala dozvolu da putuje na odmoru u Tursku

Škotski konzervativci oštro su kritikovali vladajuću Škotsku nacionalnu stranku (SNP) kada je u javnost dospjela informacija da je Gartšorovoj bilo dozvoljeno da otputuje na odmor u Tursku u maju prošle godine, uprkos tome što se nalazila na slobodi uz kauciju zbog ovog monstruoznog ubistva.

Tokom tog putovanja, momak njene majke objavljivao je fotografije na kojima je bila i Gartšorova, uz opise "porodica" i "vrijeme za žurku", navodi ovaj medij.

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Na drugim fotografijama vidjelo se kako majka uživa u opuštajućoj blatnoj kupki, pjeva na karaokama i čak pokazuje srednji prst u kameru.

(Kurir)