U BiH stižu tijela planinara koji su stradali na Elbrusu: Poznato kada će biti sahranjeni

Autor:ATV redakcija
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Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji večeras bi trebala biti transportovana avionom u Beograd, odakle će kopnenim putem biti prevezena prema Žepču, a potom u Zenicu.
Ovu informaciju potvrdili su iz zeničke Gorske službe spašavanja, navodeći da će tijela stradalih nakon dolaska u Beograd biti transportovana prema njihovom rodnom gradu.
U Zenici će u utorak biti održana komemoracija, a potom i kolektivna sahrana za pet stradalih planinara.
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Zbog velike tragedije, utorak je u Zenici proglašen Danom žalosti.
Podsjetimo, na Elbrusu su živote izgubili Alma Okanović, Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.
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