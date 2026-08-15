U BiH stižu tijela planinara koji su stradali na Elbrusu: Poznato kada će biti sahranjeni

Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali na planini Elbrus u Rusiji večeras bi trebala biti transportovana avionom u Beograd, odakle će kopnenim putem biti prevezena prema Žepču, a potom u Zenicu.

Ovu informaciju potvrdili su iz zeničke Gorske službe spašavanja, navodeći da će tijela stradalih nakon dolaska u Beograd biti transportovana prema njihovom rodnom gradu.

U Zenici će u utorak biti održana komemoracija, a potom i kolektivna sahrana za pet stradalih planinara.

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Zbog velike tragedije, utorak je u Zenici proglašen Danom žalosti.

Podsjetimo, na Elbrusu su živote izgubili Alma Okanović, Denis Okanović, Meliha Čaušević, Nermin Talam i Almir Krivdić.

(Crna-Hronika)