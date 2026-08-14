Fikret Hadžić Hadžija ponovo pred sudom

Fikret Hadžić Hadžija, jedan od najpoznatijih zatvorenika u državi, nakon što je odslužio kaznu zatvora od 24 godine zbog trostrukog ubistva, danas se ponovo našao pred sudom.

Hadžija je tužio RMU Kreka koji je izvođenjem radova na PK "Šikulje" prema njegovim tvrdnjama oštetio njegovu porodičnu kuću, te prateće objekte, odnosno voćnjak i zemljište.

Traži odštetu i kako je u više navrata ponovio reporteru "Avaza" koji je pratio ročište, bio je spreman na vansudsku nagodbu.

Srbija Prevezao ga do odredišta, pa preživio pakao: Uhapšen napadač na taksistu

Međutim, iz Rudnika nisu marili za njegovu volju da se nagode nego su odlučili da konačnu odluku donese Sud u Lukavucu.

Novinaru "Avaza" je bilo dozvoljeno da prati ročište na kojem je Hadžija sam iznio svoj tužbeni zahtjev, jer kako je rekao, nema novca da plati advokata.

Sud je odbio tužbu vezanu za štetu na kući, ali je uvažio tužbu u odnosu na prateće objekte i zemljište.