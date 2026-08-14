Buknuo novi požar u Hrvatskoj, sve raspoložive snage na terenu

Na području Žerave, nedaleko od Ninskih Stanova kod Zadra, izbio je požar otvorenog prostora koji se zbog jakog vjetra brzo širi.

Na teren su hitno upućene sve raspoložive zemaljske vatrogasne snage s tog područja kako bi uspostavile kontrolu nad vatrenom stihijom.

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Zbog izrazito zahtjevnih uslova na terenu i nepovoljnih vremenskih prilika, zemaljskim ekipa zatražena je pomoć iz vazduha.

Prema prvim informacijama, na požarište stiže jedan Er Traktor, a u toku je i procjena mogućnosti uključivanja jednog kanadera.

Situaciju na terenu potvrdio je i županijski vatrogasni komandir Matej Rudić, ističući kako vatrogasci ulažu maksimalne napore u obuzdavanju požara.

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"Vatrogasci na terenu daju sve od sebe i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavili pod nadzor, ali situaciju nam znatno otežava jak vjetar koji širi vatru," poručio je Rudić, prenio je portal "Morski.hr".