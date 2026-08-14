Logo

Buknuo novi požar u Hrvatskoj, sve raspoložive snage na terenu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 17:57

Komentari:

0
Пожар у Задру
Foto: Screenshot / Morski.hr

Na području Žerave, nedaleko od Ninskih Stanova kod Zadra, izbio je požar otvorenog prostora koji se zbog jakog vjetra brzo širi.

Na teren su hitno upućene sve raspoložive zemaljske vatrogasne snage s tog područja kako bi uspostavile kontrolu nad vatrenom stihijom.

Дјевојчица, телефон

Srbija

Jezivo: Mjesecima maloljetnici slao neprimjerene slike i pozivao je na odnose

Zbog izrazito zahtjevnih uslova na terenu i nepovoljnih vremenskih prilika, zemaljskim ekipa zatražena je pomoć iz vazduha.

Prema prvim informacijama, na požarište stiže jedan Er Traktor, a u toku je i procjena mogućnosti uključivanja jednog kanadera.

Situaciju na terenu potvrdio je i županijski vatrogasni komandir Matej Rudić, ističući kako vatrogasci ulažu maksimalne napore u obuzdavanju požara.

Драгана Антешевић

Region

Ovo je žena iz BiH nestala kod Omiša: Traje potraga za Draganom Antešević

"Vatrogasci na terenu daju sve od sebe i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavili pod nadzor, ali situaciju nam znatno otežava jak vjetar koji širi vatru," poručio je Rudić, prenio je portal "Morski.hr".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Zadar

požar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Драгана Антешевић

Region

Ovo je žena iz BiH nestala kod Omiša: Traje potraga za Draganom Antešević

2 h

0
Угоститељ код чијег локала је почео пожар у Омишу: Дао сам снимке полицији

Region

Ugostitelj kod čijeg lokala je počeo požar u Omišu: Dao sam snimke policiji

2 h

0
Сумња се да је држављанка БиХ: Нестала жена у пожару у Омишу

Region

Sumnja se da je državljanka BiH: Nestala žena u požaru u Omišu

3 h

0
Ватрогасно возило пролази између изгорелих аутомобила након шумског пожара на јадранској магистрали код Омиша, у јужној Хрватској, у петак, 14. августа 2026. године.

Region

Prva žrtva u Omišu: Na zgarištu pronađeno tijelo

4 h

1

  • Najnovije

19

21

Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

18

58

Centralne vijesti, 14.08.2026.

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima