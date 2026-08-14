Buknuo novi požar u Hrvatskoj, sve raspoložive snage na terenu

Autor:ATV redakcija
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Na području Žerave, nedaleko od Ninskih Stanova kod Zadra, izbio je požar otvorenog prostora koji se zbog jakog vjetra brzo širi.
Na teren su hitno upućene sve raspoložive zemaljske vatrogasne snage s tog područja kako bi uspostavile kontrolu nad vatrenom stihijom.
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Zbog izrazito zahtjevnih uslova na terenu i nepovoljnih vremenskih prilika, zemaljskim ekipa zatražena je pomoć iz vazduha.
Prema prvim informacijama, na požarište stiže jedan Er Traktor, a u toku je i procjena mogućnosti uključivanja jednog kanadera.
Situaciju na terenu potvrdio je i županijski vatrogasni komandir Matej Rudić, ističući kako vatrogasci ulažu maksimalne napore u obuzdavanju požara.
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"Vatrogasci na terenu daju sve od sebe i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavili pod nadzor, ali situaciju nam znatno otežava jak vjetar koji širi vatru," poručio je Rudić, prenio je portal "Morski.hr".
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