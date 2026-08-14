Prva žrtva u Omišu: Na zgarištu pronađeno tijelo

Na zgarištu u Omišu poslije katastrofalnog požara pronađeno je tijelo.

To je zvanično prva smrt požara koji je pogodio ovaj dalmatinski grad.

Vijest je potvrdila Policijska uprava splitsko-dalmatinska:

- Obaveštavamo Vas da su tokom pregleda opožarenog područja oko 13,30 sati policijski službenici pronašli mrtvo tijelo osobe. Na mjestu pronalaska tijela obaviće se uviđaj, kojim će rukovoditi nadležni državni tužilac uz asistenciju policije - javila je PU splitsko-dalmatinska.

Podsjećamo, prema ranijim izveštajima u katastrofalnom požaru prema zvaničnim informacijama povređeno je oko 40 osoba, od kojih je sedmoro životno ugroženo, dok je 14 smešteno u bolnicu.

(novosti)