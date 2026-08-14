Omiš spaljen: Zašto se požar tako brzo širio?

Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković opisao je požar na omiškom području kao jedan od najtežih koje je doživio u svojoj karijeri.

Požar se, nošen olujnim vjetrom, u veoma kratkom vremenu proširio od područja Lokve Rogoznice prema Mimicama i Omišu. Prema prvim procjenama, izgorjelo je između 900 i 1.000 hektara.

„Zaista, ja bih rekao da je ovo jedan požar gdje je načinjena velika materijalna šteta. U dva do dva i po sata velika površina bila je odmah zahvaćena. Vatrogasci su branili kuću po kuću, bježali za požarištem“, rekao je Tucaković novinarima u Omišu.

Na pitanje novinara o poređenju sa splitskim požarom rekao je: „Moglo bi se reći da je dobila stariju sestru i majku još jedne majke“.

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Opisao je kako su pepeo, dim i žar nošeni vjetrom letjeli ispred vatrenog fronta i palili sve pred sobom.

„Nažalost, veliki broj kuća je oštećen ili izgorio. Veliki broj vozila, i na putu i pored puta, takođe je izgorio. Stradali su i ugostiteljski objekti, maslinjaci. Nešto ovakvo, ovakvu vatrenu oluju, ja u svojoj karijeri nisam doživio“, rekao je.

Zašto se požar tako brzo širio?

Tucaković kaže da je za izuzetno brzo širenje požara bila presudna kombinacija nekoliko faktora.

Omiš požar Tanjug / HINA/ MIROSLAV LELAS

„Radi se o brzom širenju vatre usljed uslova koji su nastali i bili povoljni za nastanak i širenje požara, a to su vjetar, isušena vegetacija i dugotrajni toplotni talas“, rekao je.

Dodao je da toplotni talas ne traje samo nekoliko dana, nego već oko mjesec i po, bez značajnije kiše.

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„Na mediteranskom području imamo i eterična ulja u isušenoj vegetaciji. Uz olujni vjetar koji je noćas bio ovdje, požar se veoma, veoma brzo proširio“, rekao je.

Ranije je Indeksu rekao kako se požar veoma proširio za samo dva sata.

Više od hiljadu ljudi evakuisano

Tucaković je rekao da je tokom noći evakuisano i zbrinuto više od hiljadu ljudi.

U akciji su učestvovali policija, Civilna zaštita i Crveni krst, a u Omišu je organizovan prihvatni centar i medicinski tim. Dio evakuisanih autobusima je prevezen u Split.

„Veoma koordinisano je to sve zajedno izvedeno“, rekao je.

Omiš požar Tanjug / FOTO HINA / MIROSLAV LELAS

Najvažnije je, dodao je, da zasad nema potvrđenih smrtnih slučajeva, iako je veći broj ljudi povrijeđen.

Povrijeđeni i vatrogasci

Govoreći o povrijeđenim vatrogascima, Tucaković je rekao da je uglavnom riječ o udisanju dima, lakšim opekotinama i povredama skočnih zglobova.

„Najbitnije je da nije bilo teže povrijeđenih. Oni su zbrinuti od strane hitne medicinske službe, ali svi bi se opet vratili na požarište. I tako vam je to hrvatsko vatrogasno srce: 'Idem pomagati, idem raditi, idem se boriti do posljednjeg trenutka'“, rekao je.

Vozila su se kretala i gorjela

Požar se proširio kilometrima duž obale, a Tucaković je upozorio i na opasno ponašanje pojedinih vozača.

„Čak su neka vozila sinoć, koja su pokušala da se probiju kroz vatrenu stihiju, gorjela. Ona su se kretala i gorjela, još više bi razbuktavala vatru. Nisu slušali uputstva nadležnih službi, išli su na svoju ruku. To nije dobro“, rekao je.

Pozvao je građane da tokom ovakvih situacija slušaju uputstva policije, vatrogasaca i ostalih službi.

Omiš požar Tanjug / AP Photo / Jakov Prkic

„Treba slušati uputstva i kod evakuacije poslušati, izaći napolje“, rekao je.

Dio snaga preusmjeren na Pelješac

U gašenju omiškog požara jutros su učestvovala četiri kanadera, koja su na teren stigla oko 6.10 i djelovala približno pola sata.

Nakon izbijanja velikog požara na Pelješcu, kanaderi su preusmjereni tamo jer su bile ugrožene kuće.

Tucaković kaže da se kopnene snage na omiškom području trenutno mogu nositi sa situacijom.

Dio vatrogasaca iz Zadarske i Šibensko-kninske županije preusmjeren je na Pelješac, dok su na omiško područje upućene snage iz Bjelovarsko-bilogorske i Krapinsko-zagorske županije.

Dio vatrogasaca koji su cijelu noć bili na terenu poslat je na odmor kako bi ponovo mogli biti angažovani tokom noći.

(Indeks)