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Apokalipsa se spustila na Hrvatsku: Ljudi bježe u zapaljenim autima, stravični snimci iz vazduha

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 09:50

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Апокалипса се спустила на Хрватску: Људи бјеже у запаљеним аутима, стравични снимци из ваздуха
Foto: Tanjug / AP Photo / Jakov Prkic

Iz Hrvatske stižu stravični snimci vatrene stihije koja guta sve pred sobom. Najkritičnije je u Lokvi Rogoznici, odakle je požar krenuo ka Omišu i zahvatio područja iznad samog grada. Ima više desetina povrijeđenih, dok su ljudi hitno evakuisani.

Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, izgorjeli su i brojni automobili.

Medicinsku pomoć zatražilo je 36 osoba, od kojih je 14 zadržano u bolnici, a među njima se sedam lica nalazi u životnoj opasnosti, piše Indeks.

Kako su nadležni rekli u izjavama za novinare, ne isključuje se mogućnost da se na zgarištima nađu i stradali.

Za sada je, kako navode hrvatski mediji, prijavljen nestanak jedne osobe, 65-godišnje Luce Tomić.

U Omiš danas stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković, zajedno s ministrima.

Dio stanovnika koji je evakuisan iz Omiša prevezen je autobusima u Split, gdje su iscrpljeni smješteni u sportsku halu.

Neki ljudi su u panici od požara bježali i u zapaljenim automobilima.

O razmjerama katastrofe najbolje svjedoče snimci iz vazduha.

Aktivirane su sve raspoložive snage koje se s vatrenom stihijom bore i sa zemlje i iz vazduha.

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požar

vatra

Split

Omiš požar

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