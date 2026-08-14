Apokalipsa se spustila na Hrvatsku: Ljudi bježe u zapaljenim autima, stravični snimci iz vazduha

Autor:ATV redakcija
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Iz Hrvatske stižu stravični snimci vatrene stihije koja guta sve pred sobom. Najkritičnije je u Lokvi Rogoznici, odakle je požar krenuo ka Omišu i zahvatio područja iznad samog grada. Ima više desetina povrijeđenih, dok su ljudi hitno evakuisani.
Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte, izgorjeli su i brojni automobili.
Medicinsku pomoć zatražilo je 36 osoba, od kojih je 14 zadržano u bolnici, a među njima se sedam lica nalazi u životnoj opasnosti, piše Indeks.
Kako su nadležni rekli u izjavama za novinare, ne isključuje se mogućnost da se na zgarištima nađu i stradali.
Firefighters battle wind-brought fire in Omis, Croatia#Croatia #Omis #Wildfire #ForestFire #Firefighters #DailySun pic.twitter.com/JhZMCV6dBF— Daily Sun (@dailysunbd) August 14, 2026
Za sada je, kako navode hrvatski mediji, prijavljen nestanak jedne osobe, 65-godišnje Luce Tomić.
U Omiš danas stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković, zajedno s ministrima.
A massive wildfire burned in Omiš, Croatia.#croatia #omis #wildfirepic.twitter.com/pxaBz9rBwp— Tomson (@TomsonWoo) August 14, 2026
Dio stanovnika koji je evakuisan iz Omiša prevezen je autobusima u Split, gdje su iscrpljeni smješteni u sportsku halu.
A massive wildfire burned in Omiš, Croatia.#croatia #omis #wildfirepic.twitter.com/pxaBz9rBwp— Tomson (@TomsonWoo) August 14, 2026
Neki ljudi su u panici od požara bježali i u zapaljenim automobilima.
#Repost @dnevno.hr— Željko Kisa (@ZeljkoKisa) August 14, 2026
Automobilom u plamenu bježali od stravičnog požara koji je zahvatio Lokvu Rogoznicu 😵 Brojni su večeras ostali bez svojih domova, a stotine ljudi od požara bježe magistralom 😟#dnevnohr #pozar #katastrofa a #dalmacija #omis pic.twitter.com/e6Yxv3dhQV
O razmjerama katastrofe najbolje svjedoče snimci iz vazduha.
Aktivirane su sve raspoložive snage koje se s vatrenom stihijom bore i sa zemlje i iz vazduha.
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