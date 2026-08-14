Novi satelitski snimci požara kod Omiša pokazuju razmjere katastrofe

Novi satelitski snimci velikog požara koji je tokom noći zahvatio područje od Lokve Rogoznice prema Omišu pokazuju klaster sa 603 toplotne detekcije.

Sinoć ih je do 23.41 sistem OrorTek (OroraTech) evidentirao 200, a požar je tokom noći nastavio da se širi na širokom području.

Nove podatke objavio je Nju Ejdž Solušns (New Age Solution), koji je požar cijele noći pratio putem satelitskog sistema OrorTek.

Platformu su juče stavili na raspolaganje vatrogasnim snagama kao dodatnu operativnu pomoć za praćenje toplotnih detekcija i prostornog razvoja požara.

Na jutrošnjem prikazu vidi se veliki broj detekcija na području Lokve Rogoznice, Stanića i zaleđa prema Svinišću, Kučićima i drugim naseljima. Na jednom od prikaza OrorTek bilježi klaster sa ukupno 603 toplotne tačke.

Poklopili se svi nepovoljni uslovi

Prema Nju Ejdž Solušnsu, požar je zahvatio travu, nisko rastinje i borovu šumu i veoma brzo se razvio u veliki i izrazito dinamičan požarni front koji je ugrozio brojna naselja i objekte.

Brzom širenju doprinijela je kombinacija više nepovoljnih faktora. Isušena trava i nisko rastinje bili su lako zapaljiv gorivi materijal, dok je jaka bura obarala plamen prema još neizgorjeloj vegetaciji i ubrzavala napredovanje čela požara.

Dodatni problem predstavljale su užarene čestice koje je vjetar mogao da prenosi ispred glavnog fronta i tako stvara nova, sekundarna žarišta. Zahtjevna konfiguracija terena istovremeno je otežavala pristup i kretanje vatrogasnih vozila.

Kanaderi tokom noći nisu mogli da djeluju

Gašenje je dodatno otežavala činjenica da protivpožarni avioni tokom noći nisu mogli da djeluju. Vazdušne snage mogle su da se uključe tek nakon svitanja. Požar je pritom ušao i u područja u kojima se vegetacija neposredno približava naseljima. Vatrogasci su zbog toga istovremeno morali da štite stanovništvo i objekte i da pokušavaju da zaustave širenje požarnog fronta.

Nju Ejdž Solušns navodi da u takvim uslovima direktan napad na čelo požara može postati previše opasan. Požarište se tada dijeli na sektore, obezbjeđuju se bokovi požara, brane ugroženi objekti i saobraćajnice i prati nastanak novih žarišta. Na požarištu su angažovane brojne vatrogasne snage sa zemlje i iz vazduha.

Narandžaste oznake nisu opožarena površina

Nju Ejdž Solušns posebno upozorava da prikaz OrorTeka ne pokazuje konačno utvrđenu površinu koju je požar zahvatio.

Narandžaste oznake na mapi predstavljaju satelitske toplotne detekcije, a ne precizne granice izgorjelog područja. Tačan perimetar požara i ukupna opožarena površina biće poznati nakon mapiranja požarišta, prenosi Indeks.hr.