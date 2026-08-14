Preminuo Velibor Žujović

Dugogodišnji novinar i urednik Radio Beograda 2 i član Udruženja novinara Srbije (UNS) Velibor Žujović preminuo je u Beogradu, u 73. godini, saopštio je danas UNS.

Velibor Žujović rođen je 11. avgusta 1954. godine u Vračeviću kod Lajkovca. Završio je Višu pedagošku školu.

Novinarstvom je počeo da se bavi 1975. godine na Drugom programu Radio Beograda kao saradnik emisije „Tup-tup“. Do kraja 1984. godine radio je, paralelno, i kao novinar-scenarista emisije „Tačno u podne“.

Od januara 1985. godine bio je novinar i voditelj Obrazovnog programa Radio Beograda 1, a od 1986. godine radio je u Informativnoj redakciji Drugog programa Radija.

Vodio je emisije namijenjene kulturnom životu dijaspore na Radio Beogradu 2.

Sahrana je danas u 12 sati na Novom bežanijskom groblju.

(danas)