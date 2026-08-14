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Jedna era Instagrama je završena, poslije decenije stigao novi izgled: "Vrijeme je za osvježenje"

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 12:58

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Друштвена мрежа
Foto: pexels/Connor Scott McManus

Društvena mreža i kompanija Instagram, u vlasništvu korporacije Meta, predstavila je novi tekstualni logo, odnosno način na koji se ispisuje naziv platforme, što je prva promjena ovog dijela vizuelnog identiteta u posljednjih deset godina.

Izvršni direktor Instagrama Adam Moseri objasnio je da je stari tekstualni logo poslije deset godina djelovao zastarjelo i da je bilo vrijeme za osvježavanje, prenosi Varajeti.

Novi tekstualni logo nosi osvježenje

Prema njegovim rečima, novi dizajn trebalo bi da bude "čistiji i moderniji", uz zadržavanje elemenata originalnog izgleda i jednostavnosti karakteristične za Instagram.

Novi tekstualni logo Instagrama koristi font koji podseća na rukopis, sa izraženim krivinama na slovima "s", "r" i "g".

Mišljenja korisnika podjeljena

Dok neki korisnici smatraju da dizajn izgleda svježe i moderno, drugi ga kritikuju jer je naziv Instagrama, po njihovom mišljenju, teže čitljiv nego ranije.

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Pojedini korisnici su, međutim, kritikovali Instagram iz drugog razloga, navodeći da bi kompanija trebalo da rješava važnije probleme na platformi, poput botova, sadržaja generisanog vještačkom inteligencijom i problema sa vraćanjem ugašenih naloga.

Posljednja velika promjena identiteta prije jedne decenije

Prepoznatljiva šarena ikona fotoaparata, glavni vizuelni logo Instagrama, se ne mijenja, tako da će ikona aplikacije ostati ista.

Instagram je posljednji put napravio veliku promjenu vizuelnog identiteta u 2016, kada je napušten prepoznatljivi smeđi fotoaparat sa trakom u duginim bojama i uvedena današnja šarena ikona.

(telegraf)

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