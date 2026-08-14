Nevjerovatan snimak iz Omiša: Pogledajte kako su pojedinci proširili požar

Osim snažnog vjetra, glavni razlozi za širenje katastrofalnog požara kod Omiša su još i ljudska glupost i nepažnja, što potvrđuje snimak koji se pojavio na društvenim mrežama!

Naime, na putu punom automobila i motocikala vidi se jedno vozilo koje je buknulo u plamenu.

Dok mu drugi vozači trube da stane varnice sa vatre na njegovom automobilu lete unaokolo povećavajući opasnost od širenja požara.

"Izlazi iz auta Bog te *ebo", viče za nesavjesnim vozačem saputnik na motociklu koji se vozi pored njega.

Podsjećamo, glavni komandir vatrogasne ekipe kod Omiša Slavko Tucaković ranije danas govorio baš o ovoj pojavi.

"Vozeći zapaljena vozila u plamenu, neodgovorni pojedinci su doprineli širenju požara. Nisu slušali uputstva", kazao je Tucaković.