Nevjerovatan snimak iz Omiša: Pogledajte kako su pojedinci proširili požar

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Osim snažnog vjetra, glavni razlozi za širenje katastrofalnog požara kod Omiša su još i ljudska glupost i nepažnja, što potvrđuje snimak koji se pojavio na društvenim mrežama!
Naime, na putu punom automobila i motocikala vidi se jedno vozilo koje je buknulo u plamenu.
Dok mu drugi vozači trube da stane varnice sa vatre na njegovom automobilu lete unaokolo povećavajući opasnost od širenja požara.
"Izlazi iz auta Bog te *ebo", viče za nesavjesnim vozačem saputnik na motociklu koji se vozi pored njega.
Au brate, tragikomedija...— Shalter Ego (@Tochkonja) August 14, 2026
Omiš pic.twitter.com/Fa9j3Tu5HM
Podsjećamo, glavni komandir vatrogasne ekipe kod Omiša Slavko Tucaković ranije danas govorio baš o ovoj pojavi.
"Vozeći zapaljena vozila u plamenu, neodgovorni pojedinci su doprineli širenju požara. Nisu slušali uputstva", kazao je Tucaković.
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