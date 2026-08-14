Dodik: Ime Spomenka Gostića - vječno zapisano u istoriji srpskog naroda

Postoje imena koja ni decenije ne mogu izbrisati i koja vječno ostaju simbol hrabrosti, odvažnosti i ljubavi prema otadžbini, a jedno od tih je svakako ime Spomenka Gostića, dječaka koji je u najtežim vremenima pokazao hrabrost i ljubav prema svom domu, selu i svom narodu, istakao je predsjednik Milorad Dodik.

"Spomenko je dječak koji je sa nepunih 15 godina preko noći iz bezbrižnog djetinjstvo kročio u svijet odraslih, i to u svijet rata i teških ratnih godina, osjetivši odmah svu njegovu surovost. Njegov život bio je kratak, ali trag koji je ostavio je dubok i vječan", rekao je Dodik za Srnu povodom manifestacije "Spomenkovi dani Ozrena" kojom se na simboličan način odaje počast najmlađem odlikovanom poginulom borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću na dan njegovog rođenja 15. avgusta.

Dodik je naglasio da, umjesto školskih klupa, dječijih nestašluka, prvih đačkih ljubavi, život je Spomenka odveo u surovu stvarnost rata.

"Spomenko nije bio samo najmlađi borac, već dijete koje je zajedno sa odraslima nosilo teško breme rata, čije je posljedice osjetio na najgrublji način. Sudbina se na veoma ružan način `poigrala` sa ovim nedužnim dječakom. Nakon što je u Odbrambeno-otadžbinskom ratu ostao siroče, a potom izgubio i baku, jedino što mu je preostalo, njegov jedini oslonac, Spomenko je ostao sam u svojim Jovićima na Ozrenu.

Nakon svih tih tragedija koje je dječije srce doživjelo i preživjelo, 15-godišnji dječak odbio je ponudu da se skloni od ratnih strahota, već je zajedno sa starijim saborcima, jednako kao i oni, postao pripadnik Vojske Republike Srpske. Nije želio da napusti svoju kuću, ognjište, svoje Joviće, Ozren, vjerujući da će jednog dana dočekati slobodu u svojoj Republici Srpskoj", rekao je Dodik.

Nažalost, dodao je, muslimanska granata prekinula je mladi život i dječačke snove o slobodi i ljepšem životu.

"Spomenko bi danas bio zreo, 48-godišnji čovjek, suprug, otac. Ali, danas ga nema među nama. Iako je njegov ovozemaljski životni put bio kratak, Spomenko živi u nama zahvaljujući svojoj hrabrosti, svom patriotizmu i dostojanstvu.

I kad god pričamo o Spomenku i kad god se sjećamo njegovih podviga, uvijek odzvanjaju i njegove posljednje riječi koje je uputio svojim saborcima: `Držite se hrabro, nemojte bježati od linije i borite se kako treba!`. Ovo je poruka i nama koji danas živimo slobodu u Republici Srpskoj u čije temelje je i on ugradio svoj tek započeti život", istakao je predsjednik Dodik.

On je naglasio da ova poruka nije obična poruka jednog dječaka, već amanet srpskog borca koji nam je ostavio da čuvamo Republiku Srpsku onako kako je i Spomenko čuvao svoje selo i svoj Ozren.

"Ove njegove riječi su veoma jake, teške, duboke i značajne. Kao što je njegova žrtva zavjet, tako su i ove riječe zavjet da čuvamo Republiku Srpsku, da budemo jedinstveni u njenoj odbrani kao što su bili jedinstveni i naši hrabri borci - oni u rovu, mi za pregovaračkim stolom na istom zadatku. Zato, čuvajmo Republiku Srpsku jer ona je naš dom, naše ognjište i naša zadužbina, čuvajmo je zbog Spomenka i brojnih njegovih saboraca koji su dali život da bi sačuvali ovo što mi danas imamo.

Zato neka im je vječna slava, neka počivaju u miru, a mi ih nikada ne smijemo i nećemo zaboraviti. Uspomena na Spomenka i sve srpske žrtve živi i živjeće u srcima svih nas koji volimo i cijenimo Republiku Srpsku, život, mir i slobodu", poručio je Dodik, prenosi Srna.