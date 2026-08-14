Upokojio se Gradimir Stanić

Dugogodišnji upravnik Štamparije Srpske Pravoslavne Crkve i istaknuti crkveni i nacionalni pregalac Gradimir Stanić upokojio se u Gospodu 13. avgusta 2026. godine, poslije duže bolesti.

Vrijeme i mjesto opela i sahrane biće blagovremeno objavljeni.

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Gradimir Stanić rođen je 20. marta 1945. godine u Branjaku, u porodici zemljoradnika Radule i Stamene Stanić. Poslije završene osnovne škole, 1959. godine upisao je Prizrensku bogosloviju, koju je završio sa odličnim uspehom.

Tokom školovanja zavolio je crkveno pojanje, kojim se bavio i tokom studija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Godinama je pojao u manastiru Svetog arhangela Gavrila u Zemunu, u vrijeme kada je njime upravljao protojerej-stavrofor prof. dr Radovan Bigović.

Ljetne raspuste provodio je u manastiru Visoki Dečani, kojim je tada upravljao arhimandrit Makarije (Popović). Tokom boravka u Dečanima upoznao se sa crkvenom umjetnošću i arhitekturom i učestvovao u dočeku poklonika, delegacija i stručnih timova koji su proučavali kulturno i umjetničko nasljeđe ove svetinje.

Pored studija na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, izučavao je crkvenu umjetnost, između ostalog i uz dr Vojislava Đurića, jednog od najznačajnijih poznavalaca vizantijske umjetnosti. Svoje interesovanje za crkvenu umjetnost nastavio je i tokom rada u Srpskoj Patrijaršiji, sarađujući sa direktorima Biblioteke Patrijaršije srpske i Muzeja Srpske Pravoslavne Crkve.

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Poslije završenih studija počeo je honorarno da radi u Patrijaršiji srpskoj kao pomoćnik urednika "Glasnika", arhimandrita Danila Cvetanova, potonjeg Episkopa marčanskog dr Danila (Krstića). U "Glasniku" su objavljivani prilozi iz crkvene umjetnosti i istorije, tekstovi o jubilejima manastira i crkava, propovijedi, prikazi knjiga i drugi prilozi.

Gradimir Stanić bio je jedan od značajnih saradnika u razvoju crkvene štampe u drugoj polovini 20. vijeka. Učestvovao je u radu na listu "Pravoslavlje", koji je pokrenut 15. aprila 1967. godine sa blagoslovom patrijarha Germana, kao i u radu na drugim crkvenim izdanjima, među kojima su "Svetosavsko zvonce", "Teološki pogledi" i "Pravoslavni misionar".

Bio je angažovan i na pripremi i tehničkom uređivanju značajnih naučnih i jubilarnih izdanja Srpske Pravoslavne Crkve, među kojima su spomenice povodom 750 godina autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve, 50 godina obnovljene Patrijaršije srpske, 300 godina Velike seobe Srba i 300 godina od prestavljenja Svetog Vasilija Ostroškog. Tehnički je uredio i Svetosavsku spomenicu iz 1975. i Vidovdansku spomenicu iz 1989. godine.

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Kao tehnički urednik učestvovao je u pripremi i izdavanju brojnih bogoslužbenih knjiga, među kojima su "Jevangelistar", "Srbljak", "Časlovac", "Veliki molitvenik" i "Služebnik" na crkvenoslovenskom i srpskom jeziku. Jedan od značajnih izdavačkih poduhvata u kojima je učestvovao bilo je i troknjižje "Da nam budu jasnija neka pitanja naše vjere", u kojem su sabrani tekstovi patrijarha srpskog Pavla.

Kao upravnik Štamparije Srpske Pravoslavne Crkve, Gradimir Stanić je decenijama bio neposredno angažovan na realizaciji brojnih crkvenih izdavačkih poduhvata. U Štampariji Srpske Pravoslavne Crkve svoja djela štampali su brojni autori i izdavači, a Stanić je tokom svog rada sarađivao sa velikim brojem sveštenika, monaha, monahinja, autora i saradnika crkvenih izdanja.

Posebno je bio vezan za monaštvo, a njegova kancelarija u Patrijaršiji srpskoj bila je mjesto susreta brojnih monaha i monahinja koji su dolazili u Beograd radi različitih crkvenih poslušanja i obaveza.

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Tokom svog dugogodišnjeg rada u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi sarađivao je sa više generacija crkvenih velikodostojnika, sveštenika, bogoslova, naučnika, autora i izdavača. Pratio je patrijarha srpskog Pavla i na pojedinim putovanjima u inostranstvo, među kojima su bile posjete Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Njemačkoj.

Iza Gradimira Stanića ostali su supruga Ankica, sinovi Nenad i Predrag sa porodicama, kao i brojni saradnici i prijatelji.

(TV Hram)