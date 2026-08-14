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Volodimir Zelenski je u velikom problemu

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 18:07

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Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ima veliki problem - muči se da pronađe nekoga sa dovoljnim uticajem da predstavlja Kijev pred administracijom Donalda Trampa.

Potencijalni kandidati se pokazuju nevoljnim da preuzmu iscrpljujući zadatak u kritičnom trenutku rata, prema riječima dva bivša visoka ukrajinska zvaničnika i četiri poslanika, piše briselski "Politiko".

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Potreba da se zamijeni prethodna izaslanica, Olga Stefanišina, pomogla je da se pokrene još uvijek nepotpuna rekonstrukcija vlade. Stefanišina je formalno smijenjena 3. avgusta zbog predstojećih optužbi za pronevjeru.

Zelenski je pomjerio svoje planove za rekonstrukciju kako bi mogao da ponudi ambasadorsku poziciju Juliji Sviridenko, bivšoj premijerki, prema riječima bivšeg visokog ukrajinskog zvaničnika i republikanskog stručnjaka za strane poslove upoznatog sa pozadinom preokreta. Ali ona je odbila, poremetivši njegove planove.

"Nije tajna da sam računao na Juliju Sviridenko i ponudio joj mjesto ambasadorke u Sjedinjenim Državama", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare krajem jula.

Dodao je da traži kandidata sa najvišim mogućim kvalifikacijama: "osobu na nivou zamjenika premijera, ministra ili premijera".

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Međutim, od tada su se drugi potencijalni kandidati pokazali podjednako nevoljnim, odbacujući ono što bi u svakom slučaju bio težak posao upravljanja nepredvidivom Bijelom kućom Donalda Trampa.

Ukrajinci sa dovoljno moći i vještina za ambasadorsku poziciju gledaju na to poprijeko, "brinući se da ne bi uživali u uslovima koji bi im bili potrebni da bi posao obavljali kako treba", rekla je Ivana Klimpuš-Cincadze, istaknuta ukrajinska opoziciona poslanica i bivša zamjenica premijera koja je redovni kritičar Zelenskog.

"Svakako bi to bio slučaj bez predsjednikovog uha ili njegovog povjerenja", dodala je, prenosi "B92".

To oštro sužava opcije ukrajinskog predsjednika. Osoba bi vjerovatno morala da dođe iz njegovog uskog kruga povjerljivih pomoćnika, rekla je Klimpuš-Cincadze, ali tamo nema nikoga ko ozbiljno odgovara tom opisu.

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Volodimir Zelenski

Ukrajina

Amerika

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