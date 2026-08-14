Logo

Do 20 godina zatvora zbog prenamene plantaže kakaoa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 13:46

Komentari:

0
До 20 година затвора због пренамене плантаже какаоа
Foto: Samer Daboul/Pexels

Proizvođači kakaoa u Gani zatražili su od predsjednika Džona Dramani Mahame da ne potpiše novi zakon kojim se ograničava način korišćenja zemljišta pod zasadima kakaoa dok se o njegovim odredbama ne konsultuju sa poljoprivrednicima.

Udruženje zadruga proizvođača i trgovaca kakaom u Gani saopštilo je da podržava mjere za zaštitu plantaža, ali traži preispitivanje pojedinih odredaba i njihovo bolje objašnjenje poljoprivrednicima prije nego što zakon stupi na snagu.

Koordinator udruženja Mozes Džan Asjidu rekao je da su poljoprivrednici posebno zabrinuti zbog zemljišta koje je postalo komercijalno neisplativo, kao i zbog mogućnosti da budu krivično gonjeni ukoliko na takvim površinama zamjene kakao drugim kulturama.

"Slažemo se da drvo treba zaštititi jer je ono izvor naše egzistencije, ali postoje kritične situacije kada poljoprivrednik mora da posječe oboljelu plantažu i zasadi drugu kulturu koja će mu doneti prihod", rekao je Asjidu.

Zabrinutost proizvođača podudara se sa primedbama poslanika opozicione manjine, dok je regulator tržišta COCOBOD odbacio kritike.

Кафа у зрну

Svijet

Naglo skočile cijene kafe i kakaoa

Šef službe za odnose s javnošću COCOBOD-a Džerom Sem rekao je lokalnim medijima da su primedbe opozicije politički motivisane i da je zakon pripremljen u cilju pomoći proizvođačima.

Zakon o Odboru za kakao u Gani iz 2026. godine usvojio je parlament krajem jula, a njime se plantažama kakaoa daje status "zaštićenih" i zabranjuje njihova prenamena bez odobrenja COCOBOD-a, osim u slučajevima obnove zasada koju odobri taj odbor, navodi Rojters.

Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne i zatvorska kazna do 20 godina.

Cilj zakona je da se spriječi pretvaranje zemljišta pod kakaom u rudnike i druge poljoprivredne površine, što doprinosi padu proizvodnje kakaoa u Gani.

Dijelovi plantaža širom zemlje već su pretvoreni u zasade kaučukovca ili su ustupljeni rudarskim aktivnostima.

Gana i susedna Obala Slonovače zajedno proizvode polovinu svjetskog kakaoa.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

kakao

Zatvor

Gana

Komentari (0)

Pročitajte više

Инстаграм лого

Nauka i tehnologija

Kako preuzeti fotografije i videe sa Instagrama bez instaliranja drugih aplikacija?

23 h

0
медвјед звијер дивља животиња

Svijet

Medvjed napao lovca: Čuo sam kako mi kosti pucaju

1 d

0
Лионел Андрес Меси аргентински је фудбалер, који игра на позицији нападача

Fudbal

Mesi se vratio na teren prvi put od smrti oca, pogledajte kako je dočekan

1 d

0
Мрави су породица инсеката која живи у великим задружним заједницама. Припадају реду опнокрилаца, дио су надпородице жалчара из подреда утегнутозачаних.

Zanimljivosti

Mravinjak se ponaša kao jedan organizam: Kako se hiljade mrava sinhronizuju bez vođe?

2 d

0

Više iz rubrike

Ватра пријети манастиру: Склоњени посмртни остаци краљева Арагона

Svijet

Vatra prijeti manastiru: Sklonjeni posmrtni ostaci kraljeva Aragona

6 h

0
Захарова: Не видимо разлог за дјелимичне мјере које би Кијеву омогућиле предах

Svijet

Zaharova: Ne vidimo razlog za djelimične mjere koje bi Kijevu omogućile predah

7 h

0
Војници уклањају рушевине три дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у четвртак, 13. августа 2026. године.

Svijet

Potraga za preživjelima u Kolumbiji ulazi u najtežu fazu: Stotine ljudi i dalje se vode kao nestale

8 h

0
Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба

Svijet

Užasan prizor zatekao turiste: Plaža prepuna mrtvih ajkula!

9 h

0

  • Najnovije

19

25

Ostao u pokvarenom autu sa ženom i četvoro male djece, stranac im dao svoje vozilo

19

21

Kurtijeva policija ponovo maltretira Srbe

19

13

Gori Titova vila u Bugojnu

19

13

Požari haraju Crnom Gorom, Srbijom i Grčkom

19

10

Vatrena stihija u Omišu gutala sve pred sobom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima