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Mesi se vratio na teren prvi put od smrti oca, pogledajte kako je dočekan

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 08:47

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Лионел Андрес Меси аргентински је фудбалер, који игра на позицији нападача
Foto: Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

Emotivne trenutke proživljava Lionel Mesi poslije smrti svog oca Horhea. Ipak, fudbal je stvar koja ga je pokretala cijeli život, a tako je i sada. Nakon teških momenata i sahrane, on se već vratio na teren.

U utakmici svog Inter Majamija protiv Leona na domaćem terenu u okviru CONCACAF Liga kupa, on je na teren ušao u drugom poluvremenu i dočekan je ovacijama.

Inter Majami je u ovom susretu ipak doživio težak poraz kada su ambicije kluba u pitanju. Meksikanci su slavili 3:2, nakon preokreta, pošto je prije pauze bilo 1:0 za kliub sa Floride, golom Danijela Pintera.

Danijel Arsilja je izjednačio u 50. minutu, Janik Brajt vratio Inter u vođstvo u 53, a potpuni preokret obezbjedili su Domingez Čonteko i opet Arsilja u 61. i 83. minutu.

Leon poslije tri kola takmičenja zauzima prvo mjesto među meksičkim klubovima sa devet bodova, dok je Inter 16. među američkim sa tri.

Prvo oglašavanje poslije smrti oca

Lionel Mesi se dan ranije prvi put oglasio od smrti svog oca.

- Tata, stalno si me molio da odigram još jedno, posljednje Svjetsko prvenstvo... Samo nekoliko dana prije nego što je počelo, tvoje stanje se pogoršalo. Bio je to prvi put da nećeš biti tamo sa mnom na turniru... Ali mama mi je stalno govorila da će ti biti bolje i da ćeš se dovoljno oporaviti da možeš da doputuješ. Stalno sam ti govorio da ćemo stići do finala Svjetskog prvenstva kako bi mogao da dođeš. To je ponovo bila moja misija. Poslije svake utakmice čekao sam tvoju poruku i nedostajala mi je. Tada sam shvatio koliko je situacija zapravo ozbiljna. Nisam mogao da prestanem da razmišljam o tome da moramo da doguramo što dalje, da ti damo više vremena i priliku da pogledaš jednu od utakmica.

Лионел Меси

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- Stigli smo do finala, ali ti nisi mogao da budeš tamo. Želio sam da ga osvojim kako bih mogao da ti donesem trofej i pokažem ti još jedan. Nisam uspio. Moje noge jednostavno više nisu mogle. Ovog puta pokušao sam da idem preko granice onoga što je moje tijelo moglo da izdrži, ali nisam uspio. Nikada nisam upio da se fizički osjećam kako treba. Nismo postali šampioni, tata, ali nemaš predstavu koliko smo uživali u svakoj utakmici. Još jednom si bio u pravu: morao sam da budem tamo i da igram... Kao što si mi uvijek govorio - rekao je Lionel Mesi.

(telegraf)

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