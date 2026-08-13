Jonlija: Situacija na požarištima pod kontrolom

Autor:ATV redakcija
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Vatrogasci nastoje da prekinu požarnu liniju u blizini sela Humčani kod Nevesinja, dok u selima Zalom i Drežanj mještani nadziru situaciju na požarištu, izjavio je Srni komandir nevesinjskih vatrogasaca Miroslav Jonlija.
Jonlija je istakao da je situacija na požarištima sada stabilna i pod kontrolom.
"Vatrogasci nastoje da zaustave požar u blizini Humčana, koji je prošao selo Kovačiće", naveo je Jonlija, istakavši da je dio tog požara u nepristupačnom, planinskom terenu i da su zato tražili dejstvo helikoptera.
Jonlija je rekao da su seoske kuće odbranjene tokom prethodne noći zajedničkim snagama svih angažovanih i za sada vatra ne prijeti stambenim objektima.
Osim u Humčanima, požar je i dalje aktivan u selima Zalom i Drežanj, gdje su vatrogasci sinoć intervenisali, a sada mještani nadziru situaciju.
"Vatrogasci dolaze po potrebi jer su na prioritetnom području u Humčanima", objasnio je Jonlija.
On je dodao da su na terenu u nevesinjskim selima tokom prethodne noći bili i vatrogasci iz Gacka, Bileće i iz trebinjskog Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Lastva", a da su jutros otišli i ponovo će biti angažovani u Nevesinju, ako zatreba.
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