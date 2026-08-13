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Požar u selu Slivlja kod Gacka pod kontrolim

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 11:15

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Пожар Гацко Ватра Ватрогасци
Foto: RTRS

Požar u selu Slivlja kod Gacka stavljen je pod kontrolu iako još nije ugašen, izjavio je Srni komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović.

"Vatrogasci su i dalje na terenu i moraju biti oprezni, jer zbog vjetra koji duva na tom području požar može ponovo da se aktivira", rekao je Rudović.

On je dodao da su gatački vatrogasci sa jednim vatrogasnim vozilom protekle noći pomagali gašenje požara u Nevesinju, prenosi Srna.

U selu Slivlja kod Gacka prije četiri dana veći požar izbio je istovremeno na nekoliko mjesta i zahvatio travu i nisko rastinje

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Tagovi :

Gacko

požar

gašenje požara

Vatrogasci

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