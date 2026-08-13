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Grčka u stanju pripravnosti zbog velikih požara

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:32

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Људи посматрају дим од шумског пожара на планини Китерон код Порто Гермена, сjеверозападно од Атине у Грчкој, у понедjељак, 3. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Petros Giannakouris)

Grad Atina i okolna područja, kao i ostrva Evija i Lezbos u Egejskom moru, biće sutra u stanju maksimalne pripravnosti zbog šumskih požara, objavio je "Katimerini".

Za sutra su najavljeni jaki vjetrovi, a pojedine zelene površine u gradu biće zatvorene za posjetioce iz predostrožnosti.

Službe civilne zaštite saopštile su danas da se Atika, susjedna Viotija, kao i Argolida i Korintija na sjeveroistoku Peloponeza, kao i ostrva Evija i Lezbos, suočavaju sa prijetnjom od šumskih požara kategorije pet.

Većina egejskih ostrva i veliki dijelovi kopna suočavaju se sa prijetnjom kategorije četiri, dok su samo centralna i zapadna Makedonija stavljene u rizik kategorije dva, prenosi Srna.

Сирос-Грчка-море

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Opštinske vlasti u Atini saopštile su da će od ponoći za sve građane biti zatvoreni kvartovi Likabet i Finopulos u centru grada dok se ne procijeni da je opasnost prošla.

Atinjanima je rečeno da izbjegavaju radove na otvorenom koji bi mogli da izazovu požar.

Gradske službe biće u pripravnosti.

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Tagovi :

Atina

Grčka

šumski požar

vatra

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