Grčka u stanju pripravnosti zbog velikih požara

Autor:ATV redakcija
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Grad Atina i okolna područja, kao i ostrva Evija i Lezbos u Egejskom moru, biće sutra u stanju maksimalne pripravnosti zbog šumskih požara, objavio je "Katimerini".
Za sutra su najavljeni jaki vjetrovi, a pojedine zelene površine u gradu biće zatvorene za posjetioce iz predostrožnosti.
Službe civilne zaštite saopštile su danas da se Atika, susjedna Viotija, kao i Argolida i Korintija na sjeveroistoku Peloponeza, kao i ostrva Evija i Lezbos, suočavaju sa prijetnjom od šumskih požara kategorije pet.
Većina egejskih ostrva i veliki dijelovi kopna suočavaju se sa prijetnjom kategorije četiri, dok su samo centralna i zapadna Makedonija stavljene u rizik kategorije dva, prenosi Srna.
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Opštinske vlasti u Atini saopštile su da će od ponoći za sve građane biti zatvoreni kvartovi Likabet i Finopulos u centru grada dok se ne procijeni da je opasnost prošla.
Atinjanima je rečeno da izbjegavaju radove na otvorenom koji bi mogli da izazovu požar.
Gradske službe biće u pripravnosti.
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