Borac večeras igra revanš: "Imamo jedan cilj"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Fudbaleri banjalučkog Borca igraju večeras sa ekipom ML Vitebska u okviru drugog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
Meč počinje od 19 časova.
Podsjetimo, Banjalučani su u prvom meču slavili 1:0, a gol za Borac postigao je Stefan Savić.
Trener Borca, Vinko Marinović, ranije je poručio da njegov tim u revanšu mora biti kompaktan i disciplinovan, ali i dovoljno hrabar kada ima loptu u svom posjedu.
Šef stručnog štaba Banjalučana svjestan je da njegovu ekipu očekuje potpuno drugačija utakmica od one u prvom susretu, ali je jasno poručio šta je cilj Borca.
"Imamo jedan cilj, a on je da prođemo dalje i vjerujem da će ekipa u revanšu dati sve od sebe i ispuniti sve zadatke koje ima pred sobom i da ćemo se na kraju plasirati u plej-of", istakao je Marinović.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
19
19
19
14
19
10
19
05
19
04
Trenutno na programu