Borac večeras igra revanš: "Imamo jedan cilj"

Meč počinje od 19 časova.

Podsjetimo, Banjalučani su u prvom meču slavili 1:0, a gol za Borac postigao je Stefan Savić.

Trener Borca, Vinko Marinović, ranije je poručio da njegov tim u revanšu mora biti kompaktan i disciplinovan, ali i dovoljno hrabar kada ima loptu u svom posjedu.

Šef stručnog štaba Banjalučana svjestan je da njegovu ekipu očekuje potpuno drugačija utakmica od one u prvom susretu, ali je jasno poručio šta je cilj Borca.

"Imamo jedan cilj, a on je da prođemo dalje i vjerujem da će ekipa u revanšu dati sve od sebe i ispuniti sve zadatke koje ima pred sobom i da ćemo se na kraju plasirati u plej-of", istakao je Marinović.