U Beogradu u jednom uzorku komarca pronađen virus Zapadnog Nila

Laboratorija Sektora za ekologiju i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd tokom analize izlovljenih komaraca sa teritorije grada Beograda detektovala je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa Zapadnog Nila i to u komaracu roda Culex.

Komarac je izlovljen na teritoriji opštine Čukarica, u Ranžirnoj stanici "Železnik" i analiziran Real-time PCR metodom", rekla je za Tanjug Dubravka Planinac iz Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP "Gradska čistoća".

"Molimo sugrađane da se ponašaju savjesno, da obavezno koriste repelente, mrežice protiv komaraca i da izbjegavaju boravak napolju tokom perioda najveće aktivnosti ovih insekata u terminu od 19 do 24 časa", istakla je Planinac.

Svijet Širi se virus Zapadnog Nila, sve više smrtnih slučajeva

Prema njenim riječima, Sektor za ekologiju i unapređenje životne sredine nastaviće svakodnevno sprovođenje monitoringa brojnosti komaraca na teritoriji svih beogradskih opština, kao i suzbijanje komaraca u skladu sa vremenskim uslovima, dok će laboratorija nastaviti sa analiziranjem izlovljenih komaraca, prenosi Tanjug.