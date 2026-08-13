U Beogradu u jednom uzorku komarca pronađen virus Zapadnog Nila

Autor:ATV redakcija
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Laboratorija Sektora za ekologiju i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd tokom analize izlovljenih komaraca sa teritorije grada Beograda detektovala je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa Zapadnog Nila i to u komaracu roda Culex.
Komarac je izlovljen na teritoriji opštine Čukarica, u Ranžirnoj stanici "Železnik" i analiziran Real-time PCR metodom", rekla je za Tanjug Dubravka Planinac iz Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP "Gradska čistoća".
"Molimo sugrađane da se ponašaju savjesno, da obavezno koriste repelente, mrežice protiv komaraca i da izbjegavaju boravak napolju tokom perioda najveće aktivnosti ovih insekata u terminu od 19 do 24 časa", istakla je Planinac.
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Prema njenim riječima, Sektor za ekologiju i unapređenje životne sredine nastaviće svakodnevno sprovođenje monitoringa brojnosti komaraca na teritoriji svih beogradskih opština, kao i suzbijanje komaraca u skladu sa vremenskim uslovima, dok će laboratorija nastaviti sa analiziranjem izlovljenih komaraca, prenosi Tanjug.
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