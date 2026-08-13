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U Beogradu u jednom uzorku komarca pronađen virus Zapadnog Nila

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 09:45

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Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете. Ова породица обухвата око 3.500 врста сврстаних у три подпородице. Нарочито им погодују топла подручја гдје се густина њихових популација знатно увећава.
Foto: pexels/Shyamli Kashyap

Laboratorija Sektora za ekologiju i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd tokom analize izlovljenih komaraca sa teritorije grada Beograda detektovala je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa Zapadnog Nila i to u komaracu roda Culex.

Komarac je izlovljen na teritoriji opštine Čukarica, u Ranžirnoj stanici "Železnik" i analiziran Real-time PCR metodom", rekla je za Tanjug Dubravka Planinac iz Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP "Gradska čistoća".

"Molimo sugrađane da se ponašaju savjesno, da obavezno koriste repelente, mrežice protiv komaraca i da izbjegavaju boravak napolju tokom perioda najveće aktivnosti ovih insekata u terminu od 19 do 24 časa", istakla je Planinac.

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Prema njenim riječima, Sektor za ekologiju i unapređenje životne sredine nastaviće svakodnevno sprovođenje monitoringa brojnosti komaraca na teritoriji svih beogradskih opština, kao i suzbijanje komaraca u skladu sa vremenskim uslovima, dok će laboratorija nastaviti sa analiziranjem izlovljenih komaraca, prenosi Tanjug.

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Beograd

virus Zapadnog Nila

komarac

virus

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