SZO upozorava: Virus Zapadnog Nila hara Evropom, najviše slučajeva u Italiji

Virus Zapadnog Nila se širi Evropom - za sada je najviše slučajeva zabilježeno u Italiji, dok je u Grčkoj u posljednjoj nedjelji registrovan nagli porast oboljelih.

Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da su visoke temperature i duža ljeta stvorili povoljnije uslove za njegovo prenošenje i savjetuje kako se možemo zaštititi.

Evropska kancelarija SZO pozvala je zemlje da pojačaju nadzor nad komarcima i aktivnosti usmjerene na informisanje građana o mjerama zaštite. Iako je rizik za većinu stanovništva i dalje nizak, SZO upozorava da svi koji žive ili putuju u pogođena područja treba da preduzmu osnovne mjere zaštite od uboda komaraca.

Virus Zapadnog Nila potvrđen u šest evropskih zemalja

Prema podacima SZO, virus je potvrđen u 35 područja u šest evropskih zemalja. Najviše pogođenih oblasti ima Italija - 20, zatim Grčka šest, Rumunija četiri, Sjeverna Makedonija i Španija po dvije, dok je jedna oblast registrovana u Francuskoj.

Do 22. jula u Italiji je zabilježeno 46 slučajeva, u Grčkoj 21, u Severnoj Makedoniji i Rumuniji po pet, u Španiji tri i u Francuskoj jedan slučaj.

Najviše oboljelih u Italiji registrovano je u Kremoni - sedam - dok su Milano i Novara prijavili po pet slučajeva. U Grčkoj je najveći broj oboljelih zabilježen u regionu Istočna Atika, gdje je registrovano devet slučajeva. U Rumuniji je jedan slučaj potvrđen u Bukureštu, u Španiji po jedan u Alikanteu i dva u Sevilji, u Sjevernoj Makedoniji tri u Skoplju, a u Francuskoj jedan u oblasti Pirineja.

Svijet Virus Zapadnog Nila potvrđen u pet evropskih zemalja

Podaci grčkih zdravstvenih vlasti pokazuju da je do 22. jula zabilježen 21 slučaj, od čega je čak 14 registrovano samo tokom posljednje nedjelje. Kod 20 od 21 obolelog razvili su se encefalitis ili meningitis.

Italija ima i najširu geografsku rasprostranjenost virusa, sa 21 potvrđenim slučajem u 17 različitih područja zaključno sa 15. julom. Lokalni prenos virusa prijavljen je i u Španiji, Rumuniji i Sjevernoj Makedoniji.

"Uzimajući u obzir porast broja slučajeva virusa Zapadnog Nila u pojedinim dijelovima kontinenta već na početku sezone prenosa, SZO Evropa poziva na jačanje nadzora nad komarcima i aktivnosti podizanja javne svijesti o mjerama zaštite. Za većinu ljudi rizik ostaje nizak, ali svako ko živi u pogođenom području ili putuje u njega treba da preduzme osnovne mjere kako bi izbegao ubode komaraca", upozorila je SZO.

Direktor SZO za Evropu Hans Kluge istakao je da virus nije nova prijetnja, ali da se uslovi koji doprinose njegovom širenju brzo menjaju.

Virus Zapadnog Nila može da napadne centralni nervni sistem

"Više temperature i duža leta daju komarcima više vremena i veći prostor za prenos ovog virusa. Većina infekcija je blaga, ali kod otprilike jedne od 150 zaraženih osoba razvija se težak oblik bolesti koji pogađa centralni nervni sistem i može biti fatalna. Jednostavne mere predostrožnosti, poput nošenja odjeće koja pokriva telo, upotrebe sredstava protiv insekata i uklanjanja stajaće vode oko kuće, mogu značajno da smanje rizik. Svako ko poslije uboda komarca dobije visoku temperaturu, osip ili ukočen vrat treba bez odlaganja da se javi ljekaru", poručio je Kluge.

SZO preporučuje nošenje svijetle odjeće koja pokriva veći dio tijela, uključujući duge rukave i pantalone, izbjegavanje boravka na otvorenom u zoru i sumrak, postavljanje mreža protiv komaraca na prozore i vrata, kao i upotrebu repelenata.

Prema podacima SZO, 70 do 80 odsto zaraženih neće razviti nikakve simptome. Kod onih kod kojih se simptomi pojave najčešće se javljaju groznica, glavobolja, umor, bolovi u tijelu, mučnina, povraćanje, a ponekad i osip ili otečene limfne žlijezde. Teži oblici bolesti mogu izazvati visoku temperaturu, ukočen vrat, dezorijentaciju, drhtavicu, konvulzije, slabost mišića, paralizu ili komu.

(rt balkan)