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Ruski naučnici pronašli nove "tihe ubice" u prirodi, evo kako se prenose na ljude

Autor:

ATV redakcija
21.06.2026 14:33

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Крпељ зараза инфекција
Foto: Pexel/ Erik Karits

Identifikovano je više od 30 novih virusa koje prenose krpelji, komarci, mali sisari i slijepi miševi u Rusiji, prema podacima koje je objavio ruski Federalni istraživački centar za virusologiju i biotehnologiju Vektor (Rospotrebnadzor).

Ova otkrića dolaze kao rezultat opsežnog istraživanja koje je obuhvatilo različite regione širom Ruske Federacije.

U saopštenju koje je prenijela agencija TASS, navodi se da je "biobanka virusa kreirana korišćenjem izvornih bioloških uzoraka koje je Rospotrebnadzor primio iz 50 regiona Ruske Federacije".

Ovi uzorci obuhvataju više od 20.000 krpelja, komaraca, malih sisara i slijepih miševa. Kao rezultat ovog istraživanja, identifikovano je trideset novih RNK virusa sa više od 70 odsto pokrivenosti virusnog genoma, što predstavlja značajan doprinos razumijevanju virusne raznolikosti u regionu.

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Pored toga, otkrivena su tri nova neklasifikovana RNK virusa, što dodatno ukazuje na kompleksnost i raznolikost virusa koji cirkulišu u prirodnom okruženju. Ova otkrića naglašavaju potrebu za daljim istraživanjima i razvojem metoda za identifikaciju i praćenje novih virusnih agenasa.

Rospotrebnadzor je istakao da ovi rezultati pokazuju visoku taksonomsku raznolikost RNK virusa prisutnih u proučavanim uzorcima. Takođe, naglašena je važnost metagenomskog sekvenciranja kao ključnog alata za identifikaciju slabo shvaćenih virusnih agenasa, što može imati značajne implikacije na javno zdravlje i kontrolu bolesti, prenosi Tanjug.

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komarac

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krpelji

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