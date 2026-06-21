Naučnici u Rusiji identifikovali 30 novih virusa koje prenose komarci i krpelji

Autor:ATV redakcija
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Identifikovano je više od 30 novih virusa koje prenose krpelji, komarci, mali sisari i slijepi miševi u Rusiji, podaci su koje je objavio ruski Federalni istraživački centar za virusologiju i biotehnologiju Vektor (Rospotrebnadzor).
- Biobanka virusa je kreirana korištenjem izvornih bioloških uzoraka koje je Rospotrebnadzor primio iz 50 regiona Ruske Federacije (više od 20.000 krpelja, komaraca, malih sisara i slijepih miševa). Identifikovano je trideset novih RNK virusa sa više od 70 odsto pokrivenosti virusnog genoma - navodi se u saopštenju, objavila je agencija TASS.
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Pored toga, otkrivena su tri nova neklasifikovana RNK virusa.
Rospotrebnadzor je napomenuo da ovi rezultati pokazuju visoku taksonomsku raznolikost RNK virusa koji cirkulišu u proučavanim uzorcima i ističu važnost metagenomskog sekvenciranja za identifikaciju slabo shvaćenih virusnih agenasa.
(Tanjug)
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