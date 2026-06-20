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Ova zemlja uvodi gotovo potpunu zabranu vještačke inteligencije

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 17:39

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Вјештачка интелигенција АИ
Foto: ATV

Norveška za učenike osnovnih škola uvodi gotovo potpunu zabranu korišćenja alata vještačke inteligencije, a istovremeno ograničava njihovu upotrebu u obrazovanju starije djece kako bi spriječila negativan uticaj na učenje, saopštio je premijer te zemlje.

Suočena s velikim padom rezultata na testovima, vlada je 2024. zabranila pametne telefone u školama.

Александра Пријовић

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"Korišćenje vještačke inteligencije povećava rizik da mala djeca preskoče važne korake u svom obrazovanju", rekao je premijer Jonas Gahr Store na jučerašnjoj konferenciji za novinare.

"Najvažnije u školi jeste da naša djeca nauče da čitaju, pišu i računaju", rekao je Støre, dodajući da će se novi standardi uvesti od nove školske godine, koja počinje krajem avgusta.

U planu je i zabrana korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Učenici od prvog do sedmog razreda, uzrasta od šest do 13 godina, po pravilu ne bi trebalo da koriste vještačku inteligenciju, dok oni u nižim razredima srednje škole, uzrasta od 14 do 16 godina, mogu oprezno usvajati alate pod nadzorom nastavnika, navela je vlada.

U višem srednjoškolskom obrazovanju, za učenike od 17 do 19 godina, đaci bi trebalo da nauče pravilno da koriste vještačku inteligenciju kako bi bili spremni za dalje obrazovanje i rad, dodaje se.

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Norveška je počela da uvodi računare u učionice devedesetih godina, a tablete od 2010. nadalje, smanjujući zavisnost od knjiga i pisanja rukom.

Međutim, preokrećući taj trend, vlada je takođe saopštila da će predložiti zakonodavstvo za finansiranje veće upotrebe knjiga u učionicama, prenosi Bankar.me.

Norveška vlada je u aprilu takođe najavila planove za zabranu korišćenja društvenih mreža do 16. godine, prateći trend koji su započele Australija i neke druge zemlje kako bi se smanjila upotreba elektronskih uređaja među mladima.

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Tagovi :

Norveška

Vještačka inteligencija

Škola

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