Kako ukoniti pesticide sa voća i povrća?

Autor:ATV redakcija
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Kada donesemo pune kese sa pijace, obično mislimo da je dovoljno potopiti sve u vodu sa malo sode bikarbone. Ipak, ako želite da na pravi način uklonite pesticide, soda vam tu neće mnogo pomoći.
Ono čime se danas prskaju voće i povrće napravljeno je da preživi kišu, pa je logično da ni obična voda u sudoperi ne može mnogo da učini.
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Soda bikarbona uklanja prašinu, ali ne dopire do materija koje su ušle dublje u koru ili se zadržale u listovima povrća.
Mnogi vjeruju da je soda rješenje za sve, ali istina je malo drugačija. Većina hemijskih sredstava kojima se prska hrana ima masnu bazu. To se radi namjerno kako bi se duže zadržala na plodu, čak i nakon kiše.
Soda nema snagu da razgradi sloj voska i masnoće ispod kojeg se zadržavaju pesticidi. Dok vam voće izgleda čisto i sjajno, ono je zapravo samo površno oprano.
Preveliko zadržavanje namirnica u rastvoru sode može ih učiniti i mekanim i bez ukusa.
Najbolje rješenje je obično bijelo sirće. Kiselina iz sirćeta mnogo bolje razgrađuje zaštitni sloj u kojem se zadržavaju štetne materije.
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Evo kako da to uradite:
Na jednu čašu sirćeta dodajte tri čaše vode. Ova kombinacija je dovoljno jaka, a ne ostavlja jak miris.
Povrće poput brokolija, karfiola ili paprike treba da stoji u rastvoru najmanje 15 minuta.
Nakon potapanja, namirnice dobro istrljajte pod mlazom vode kako biste uklonili ostatke.
Kod salate i kupusa najviše zagađenja se nalazi na spoljnim listovima. Zato je najbolje ukloniti prva dva sloja, a ostatak prati list po list.
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Često su premazani voskom kako bi duže trajali, pa je bolje ukloniti koru.
Njihova površina lako zadržava pesticide, posebno ako nisu domaće.
Šargarepu, cveklu i korijen celera uvijek je sigurnije oljuštiti.
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Ako nemate vremena za potapanje, možete napraviti jednostavan sprej:
Pomješajte čašu vode, dvije kašike sirćeta i kašiku limunovog soka.
Poprskajte namirnice, sačekajte minut i dobro isperite, prenosi Glas Srpske.
Kombinacija sirćeta i limuna često je efikasnija od skupih industrijskih sredstava.
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