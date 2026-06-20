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Kako ukoniti pesticide sa voća i povrća?

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 16:39

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Воће
Foto: pexels/Rachel Claire

Kada donesemo pune kese sa pijace, obično mislimo da je dovoljno potopiti sve u vodu sa malo sode bikarbone. Ipak, ako želite da na pravi način uklonite pesticide, soda vam tu neće mnogo pomoći.

Ono čime se danas prskaju voće i povrće napravljeno je da preživi kišu, pa je logično da ni obična voda u sudoperi ne može mnogo da učini.

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Soda bikarbona uklanja prašinu, ali ne dopire do materija koje su ušle dublje u koru ili se zadržale u listovima povrća.

Zašto soda bikarbona nije dovoljna

Mnogi vjeruju da je soda rješenje za sve, ali istina je malo drugačija. Većina hemijskih sredstava kojima se prska hrana ima masnu bazu. To se radi namjerno kako bi se duže zadržala na plodu, čak i nakon kiše.

Soda nema snagu da razgradi sloj voska i masnoće ispod kojeg se zadržavaju pesticidi. Dok vam voće izgleda čisto i sjajno, ono je zapravo samo površno oprano.

Preveliko zadržavanje namirnica u rastvoru sode može ih učiniti i mekanim i bez ukusa.

Kako najefikasnije ukloniti pesticide

Najbolje rješenje je obično bijelo sirće. Kiselina iz sirćeta mnogo bolje razgrađuje zaštitni sloj u kojem se zadržavaju štetne materije.

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Evo kako da to uradite:

Odmjerite razmjeru

Na jednu čašu sirćeta dodajte tri čaše vode. Ova kombinacija je dovoljno jaka, a ne ostavlja jak miris.

Pustite da odstoji

Povrće poput brokolija, karfiola ili paprike treba da stoji u rastvoru najmanje 15 minuta.

Trljanje je obavezno

Nakon potapanja, namirnice dobro istrljajte pod mlazom vode kako biste uklonili ostatke.

Lisnato povrće

Kod salate i kupusa najviše zagađenja se nalazi na spoljnim listovima. Zato je najbolje ukloniti prva dva sloja, a ostatak prati list po list.

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Koje namirnice je bolje oljuštitia pojedine namirnice ni temeljno pranje nije dovoljno.

Jabuke i krastavci iz marketa

Često su premazani voskom kako bi duže trajali, pa je bolje ukloniti koru.

Paprike i breskve

Njihova površina lako zadržava pesticide, posebno ako nisu domaće.

Korijenasto povrće

Šargarepu, cveklu i korijen celera uvijek je sigurnije oljuštiti.

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Prirodno sredstvo za brzo pranje

Ako nemate vremena za potapanje, možete napraviti jednostavan sprej:

Pomješajte čašu vode, dvije kašike sirćeta i kašiku limunovog soka.

Poprskajte namirnice, sačekajte minut i dobro isperite, prenosi Glas Srpske.

Kombinacija sirćeta i limuna često je efikasnija od skupih industrijskih sredstava.

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Tagovi :

Pesticidi

Voće

povrće

voće i povrće

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