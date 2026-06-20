Priča o posljednjem kauboju Balkana: Ima skoro 80, ali i dalje jaše

Kad bi se pravio film o čovjeku koji je svoj život podredio konjima, vesternima i snovima iz d‌jetinjstva, priča Branka Šumana iz Gornjeg Putićeva kod Travnika bila bi idealan scenario.

Još kao d‌ječak redovno je gledao vestern filmove u kinu Lašva, čitao romane i stripove o kaubojima, a upravo ti prizori sa Divljeg zapada ostavili su trag koji ga je kasnije odveo u potpuno drugačiji život.

Dugo je razmišljao između muzike i vožnje kamiona, a odluka se promijenila kada je otišao u Italiju i postao dio jednog od najpoznatijih cirkusa tog vremena – cirkusa Moire Orfei.

Od vozača kamiona do trenera konja u italijanskom cirkusu

U Italiji je radio kao vozač kamiona koji je prevozio životinje na nastupe, ali njegov pravi svijet bili su konji.

Učio je njihove navike, trenirao ih i savladavao vještine potrebne za nastupe u velikom cirkusu. Uz svakodnevni rad, sve više je ulazio u svijet jahanja i dresure, gradeći znanje koje će kasnije prenijeti u Bosnu i Hercegovinu.

Kaubojski stil koji je zavolio još kao d‌ječak ostao je njegov zaštitni znak. Šešir, od‌jeća u vestern fazonu i način života postali su dio njegovog identiteta, prenose Nezavisne novine.

Mustang – mjesto gd‌je živi ljubav prema konjima

Po povratku u BiH Branko je odlučio da svoju strast pretvori u životni projekat. Formirao je vlastitu ergelu i konjički klub kojem je dao ime Mustang.

Već petnaestak godina uspješno gradi priču zajedno sa kćerkom Brankom, njegujući ljubav prema konjima i prenoseći znanje novim generacijama.

Njegova priča privukla je pažnju i jutjub novinara Srećka Stipovića, koji je zabilježio neobičan život čovjeka koji je svoj d‌ječački san o kaubojima pretvorio u stvarnost.

Kauboj sa Vlašića i dalje jaše

Iako se približava osmoj deceniji života, Branko ne odustaje od svog načina života.

I dalje jaše i galopira svojim konjima sa istom strašću kao nekada, kao da se nalazi na Divljem zapadu, a ne na brdovitom Balkanu.