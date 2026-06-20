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Zaboravite na "Lucifere" i toplotne kupole: Meteorolog otkrio kakve nas vrućine očekuju

Autor:

Milena Grubor
20.06.2026 07:52

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Заборавите на "Луцифере" и топлотне куполе: Метеоролог открио какве нас врућине очекују
Foto: Pexels

Dok društvenim mrežama kruže senzacionalističke najave o "toplotnim kupolama" i "Luciferima", meteorolog amater Marko Čubrilo poručuje - nema razloga za strah, pred nama je sasvim normalno ljetno vrijeme.

U svojoj najnovijoj prognozi, Čubrilo ističe da nas do kraja juna očekuje toplo vrijeme, povremeno uz lokalne pljuskove, ali bez ekstrema kojima se plaši javnost.

"Kako je počelo pravo ljetno vrijeme, počele su i nebuloze o 'toplotnim kupolama', 'Lucifernima' i ostalim idiotlucima koji samo služe da zbune i uplaše ljude", jasan je Čubrilo.

Prema njegovim riječima, naredni dani donose visoke temperature, koje će se uglavnom kretati u rasponu od 29 do 33 stepena Celzijusa. Iako je ovo iznad prosjeka za kraj juna, Čubrilo podsjeća da je to postalo pravilo za ovaj period godine.

"Kod nas stiže samo manji dio toplote, dok sjeverno strujanje sprečava glavninu subtropskog vazduha da dođe do nas. To jeste toplo, ali ni blizu toliko koliko je na zapadu kontinenta, koji je na direktnom putu vazduha iz sjeverozapadne Afrike", objašnjava on.

Kada stižu pljuskovi i osvježenje?

Iako dominira toplo vrijeme, nestabilna atmosfera donijeće i povremene padavine:

Najveća vjerovatnoća za pljuskove: Oko 20. juna (danas).

Blaže osvježenje: Moguće je oko 27. juna, kada bi se temperature kretale od 23 do 31 stepen.

Temperature na Jadranu: Sredinom sljedeće sedmice biće vrlo toplo, uz maksimume do 37 stepeni i jaku fensku buru.

Procjena za početak jula

Konkretnija promjena vremena i prolazno osvježenje naziru se tek poslije 2. jula, ali Čubrilo upozorava da je ta opcija za sada još uvijek vrlo nesigurna.

Za sve zvanične informacije i precizne prognoze, meteorolog savjetuje praćenje izvještaja državnih hidrometeoroloških zavoda.

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