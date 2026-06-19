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Amerika sigurna, obezbijeđena naredna runda

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 23:33

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Навијачи Америке
Foto: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Fudbaleri SAD upisali su novu pobjedu na Svjetskom prvenstvu pošto su savladala Australiju 2:0 u Sijetlu u meču u kojem je domaćin kontrolisao tempo gotovo svih 90 minuta, dok su Kenguri tek u završnici pokazali znake života, ali prekasno da ugroze ishod.

Amerikanci su od prvog sudijskog zvižduka nametnuli ritam i praktično zaključali Australiju na sopstvenu polovinu. Već u 10. minutu bilo je jasno u kom pravcu ide meč. SAD su konstantno pritiskale, a Australija jedva uspijevala da pređe centar.

Takav odnos snaga brzo je rezultirao golom. U 11. minutu posle oštrog centaršuta sa leve strane, Kameron Berdžes je nespretno reagovao i poslao loptu u sopstvenu mrežu, za rano vođstvo domaćih i potvrdu potpune dominacije.

Australija nije uspjela da se oporavi ni u nastavku prvog poluvremena. SAD je držala posjed, zatvarala sve prilaze golu i konstantno stvarala pritisak preko Baloguna, Pepija i Tilmana. Drugi gol je nakratko viđen u 44. minutu kada je Aleks Frimen zatresao mrežu, ali je pogodak prvo poništen zbog ofsajda, da bi nakon VAR intervencije pogodak ipak bio priznat.

U nastavku meča slika se nije značajno promijenila. SAD su i dalje kontrolisale igru, dok je Australija povremeno pokušavala iz kontranapada, bez konkretne završnice. Tek u drugom dijelu drugog poluvremena "Kenguri“ su pokazali nešto agresivniji pristup.

Najveću šansu na meču Australija je propustila u 84. minutu, kada je poslije kornera Soutar sa pet metara promašio loptu i propustio priliku da vrati neizvjesnost u finiš.

(Telegraf)

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Tagovi :

Amerika

Australija

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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