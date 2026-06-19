Nojer svira kraj poslije Mundijala

Njemački golman Manuel Nojer (40) potvrdio je da će nakon aktuelnog Svjetskog prvenstva završiti svoju reprezentativnu karijeru.

Iskusni čuvar mreže, jedan od najboljih golmana u istoriji fudbala, poručio je da mu je ovo posljednji veliki turnir u dresu Njemačke.

"Ovo je moj posljednji veliki turnir s reprezentacijom. Ne planiram nastupiti na Evropskom prvenstvu za dvije godine. Želim živjeti mirnije, bez stalnog razmišljanja o oproštaju i posljednjoj utakmici", izjavio je Nojer.

Tokom bogate karijere upisao je 125 nastupa za Njemačku, a bio je i jedan od ključnih igrača u pohodu na titulu svjetskog prvaka 2014. godine u Brazilu, gd‌je je proglašen i najboljim golmanom turnira.

Iako se nakon Evropskog prvenstva 2024. godine oprostio od nacionalnog tima, pred ovo Svjetsko prvenstvo ponovo se vratio u reprezentaciju, uvjeren da ekipa može do samog kraja.

- Vratio sam se jer vjerujem da ova ekipa ima kvalitet da ide do titule. Da nisam vidio tu šansu, ne bih ni dolazio -, poručio je legendarni golman.

Nojer je debitovao za Njemačku 2009. godine i ostavio dubok trag u historiji “Elfa”, a njegovo povlačenje označiće kraj jedne od najuspješnijih golmanskih karijera u svjetskom fudbalu.

(b92)