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Barbarez: Rezultat previsok, pokušaćemo da pobijedimo Katar

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 11:08

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Сергеј Барбарез селектор БиХ на СП
Foto: Tanjug/AP Photo/Armin Durgut, File

Selektor fudbalske reprezentacije BiH, Sergej Barbarez izjavio je poslije poraza od Švajcarske da je rezultat bio previsok i dodao da će se njegova ekipa spremiti i pokušati da pobijedi Katar u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva.

Fudbaleri BiH poraženi su u Los Anđelesu od selekcije Švajcarske rezultatom 4:1 u drugom kolu grupe B na SP.

"Naravno, previsok rezultat. Kada imate igrača manje morate da pokušate da kontrolišete neke stvari. Mislim da smo imali boljih 60 minuta od protivnika.

Nažalost, primili smo gol kako smo primili. Nismo dobro ispucali tu loptu, a onda i crveni karton i to je stvorilo dodatni problem", rekao je Barbarez, a prenosi Fudbalski savez BiH.

On je naveo da su greška kod prvog gola i crveni karton odlučili utakmicu.

"Uvijek smo govorili da je Švajcarska dobra selekcija. Nije posljednji voz. Znamo da imamo još jednu utakmicu, pripremićemo se i pokušaćemo da pobijedimo Katar. Nema predaje", poručio je Barbarez.

Kapiten BiH Edin Džeko istakao je da njegova ekipa nije izdržala u posljednjih 20 minuta utakmice.

"Sigurno je previsok rezultat, težak poraz na kraju. Primili smo golove naivno, ovo je takvo takmičenje da ne možeš potcijeniti nijednu loptu.

Kod 1:0, kada smo dobili crveni karton, morali smo više da se zatvorimo kako ne bismo primili još jedan gol, a napred da pokušamo jednu-dve šanse da iskoristimo.

Neće biti lako protiv Katara. Probaćemo da se odmorimo, spremimo se dobro i da pobijedimo. Ovaj poraz danas sigurno boli, jer i gol-razlika može da odluči", izjavio je Džeko.

BiH će 24. juna igrati protiv Katara u poslednjem, trećem kolu grupe B.

Kanada i Švajcarska imaju po četiri boda u grupi B, a BiH i Katar po bod.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Sergej Barbarez

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Fudbal utakmica

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