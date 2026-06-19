Logo
Large banner

Ubjedljiva pobjeda Kanade nad Katarom u sijenci teške povrede Konea

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 07:13

Komentari:

0
Канада и Катар СП 2026
Foto: Anadolu/Erçin Ertürk

Reprezentacija Kanade ostvarila je ubedljivu pobjedu nad Katarom rezultatom 6:0 u drugom kolu Grupe B na Svjetskom prvenstvu. Nažalost, duel će ostati upamćen po teškoj povredi Ismaela Konea.

Kanada je više nego ubjedljivom pobjedom obezbijedila plasman u nokaut fazu.

Domaći fudbaleri su od samog početka nametnuli visok ritam igre i brzo stavili do znanja rivalu da će teško do pozitivnog rezultata.

Prvu veliku priliku Kanađani su pretvorili u vođstvo u 16. minutu, kada je Sil Larin odbijenu loptu poslije odbrane katarskog golmana Abunade na udarac Džonatana Davida poslao u mrežu.

Najveću opasnost po odbranu Katara predstavljao je Tejdžon Bjukenen, koji je konstantno probijao po desnoj strani i bio pokretač većine napada svoje ekipe.

Kanada je dodatnu prednost stekla u 34. minutu, kada je Omar Omam isključen poslije intervencije VAR-a jer je kao posljednji igrač u odbrani pokosio pomenutog Bjukenena.

Brojčanu prednost Kanađani su iskoristili do odlaska na odmor. Džonatan David je postigao dva gola, u 29. i nadoknadi prvog poluvremena, pa je njegova selekcija na pauzu otišla sa ubjedljivih 3:0.

Nastavak meča obeležio je težak trenutak za domaći tim. Sredinom drugog poluvremena Ismael Kone doživio je tešku povredu potkoljenice poslije duela sa Madibom.

Igra je bila prekinuta nekoliko minuta dok mu je ukazivana pomoć, a nakon pregleda snimka VAR je preinačio žuti karton u crveni, pa je Katar ostao sa devetoricom igrača.

Do kraja susreta Kanada je nastavila sa napadima i postigla još tri pogotka. Saliba je bio precizan iz slobodnog udarca u 64. minutu, Al Manai je zatresao sopstvenu mrežu u 75, a Džonatan David je u sudijskoj nadoknadi kompletirao het-trik i postavio konačnih 6:0.

Ubjedljiva pobjeda donijela je Kanadi odličnu poziciju pred poslednje kolo grupne faze, u kojem će protiv Švajcarske imati priliku da potvrdi prvo mjesto u grupi, prenosi RTS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Kanada

Katar

Fudbal utakmica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Швајцарска - БиХ

Fudbal

Pogledajte svih pet golova sa utakmice Švajcarska - BiH

11 h

1
Утакмица Швајцарска - БиХ на Свјетском првенству 2026. године.

Fudbal

Poraz BiH od Švajcarske, ali to možda nije ono najgore

11 h

4
Меси на утакмици с Алжиром

Fudbal

Nema veze s fudbalom: Porodica otkrila zašto je Mesi plakao

12 h

0
Един Џеко и Вицо Зељковић

Fudbal

Oglasio se Vico Zeljković: Nestrpljiv sam, ali ostajemo fokusirani

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

10

29

Napeta situacija u Folksvagenu: Planira se ukidanje 50.000 radnih mjesta

10

25

Zvijezde upozoravaju: Nešto veliko se sprema za dva horoskopska znaka

10

21

Zbog nesavjesnog rada Dom zdravlja u Brodu oštećen za 40.000 KM

10

18

Od ponedjeljka prijave za polaganje prijemnog ispita

10

15

Turisti u Grčkoj u panici zbog "ribe-zec"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner