Ubjedljiva pobjeda Kanade nad Katarom u sijenci teške povrede Konea

Reprezentacija Kanade ostvarila je ubedljivu pobjedu nad Katarom rezultatom 6:0 u drugom kolu Grupe B na Svjetskom prvenstvu. Nažalost, duel će ostati upamćen po teškoj povredi Ismaela Konea.

Kanada je više nego ubjedljivom pobjedom obezbijedila plasman u nokaut fazu.

Domaći fudbaleri su od samog početka nametnuli visok ritam igre i brzo stavili do znanja rivalu da će teško do pozitivnog rezultata.

Prvu veliku priliku Kanađani su pretvorili u vođstvo u 16. minutu, kada je Sil Larin odbijenu loptu poslije odbrane katarskog golmana Abunade na udarac Džonatana Davida poslao u mrežu.

Najveću opasnost po odbranu Katara predstavljao je Tejdžon Bjukenen, koji je konstantno probijao po desnoj strani i bio pokretač većine napada svoje ekipe.

Kanada je dodatnu prednost stekla u 34. minutu, kada je Omar Omam isključen poslije intervencije VAR-a jer je kao posljednji igrač u odbrani pokosio pomenutog Bjukenena.

Brojčanu prednost Kanađani su iskoristili do odlaska na odmor. Džonatan David je postigao dva gola, u 29. i nadoknadi prvog poluvremena, pa je njegova selekcija na pauzu otišla sa ubjedljivih 3:0.

Nastavak meča obeležio je težak trenutak za domaći tim. Sredinom drugog poluvremena Ismael Kone doživio je tešku povredu potkoljenice poslije duela sa Madibom.

Igra je bila prekinuta nekoliko minuta dok mu je ukazivana pomoć, a nakon pregleda snimka VAR je preinačio žuti karton u crveni, pa je Katar ostao sa devetoricom igrača.

Do kraja susreta Kanada je nastavila sa napadima i postigla još tri pogotka. Saliba je bio precizan iz slobodnog udarca u 64. minutu, Al Manai je zatresao sopstvenu mrežu u 75, a Džonatan David je u sudijskoj nadoknadi kompletirao het-trik i postavio konačnih 6:0.

Ubjedljiva pobjeda donijela je Kanadi odličnu poziciju pred poslednje kolo grupne faze, u kojem će protiv Švajcarske imati priliku da potvrdi prvo mjesto u grupi, prenosi RTS