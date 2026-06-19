Zeljković: Izgradnja igrališta u Donjim Kolima zaustavljena jer je projekat podržao SNSD

Infrastrukturni problemi, ali i veliki broj drugih, sa kojima se Banjalučani suočavaju svakodnevno ne nalaze se više na periferiji, odavno su se preselili i u centar grada.

„Nažalost i u samom centru Banjaluke imamo ozbiljne probleme, a da ne pričam o prigradskim i ruralnim naseljima. Ispravna je tvrdnja da što više idete od centra, problemi su veći, ali oni su jasno vidljivi i u samom centru“, kazao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka, Bogoljub Zeljković.

Nažalost, pomenute stvari su aktuelna tema u Banjaluci, kako kaže odbornik SNSD-a, te su postale njena tužna realnost.

„Realnost Banjaluke unazad šest godina. Grad koji je nekada bio poznat po svome zelenilu i čistoći. Da, kada ljudi dođu u grad bi se oduševili kako je Banjaluka jedan lijep, uređen i moderan grad. Došli smo u situaciju da imate nedostatak kontejnera, da imate travu koja se ne kosi, da imate smeće na svakom ćošku i to je najbolja moguća slika i prilika aktuelne Gradske uprave“, kazao je Zeljković.

Politika je, kako kaže SNSD-ov odbornik sastavni dio života, ali kao takva ne bi se trebala uključivati u određene stvari. Kada se govori o djeci o budućnosti Banjaluke, tada se govori o primarnim temama, te se Zeljković osvrnuo na dječija igrališta u gradu, a koja su veoma zapuštena, a osvrnuo se i na nedavni događaj u mjesnoj zajednici Donja Kola gdje su mještani zaustavljeni od strane Grada u rekonstrukciji dječijeg igrališta.

„Meni je žao sada kada govorimo o dječijim igralištima širom grada Banjaluke, a koji se nalaze u zapuštenom stanju i koji prije svega nisu bezbjedni za našu djecu da se igraju. Ja sam kao odbornik Skupštine grada na pozive mještana i građana iz različitih naselja, upravo i pokrenuo tu temu početkom ove godine, gdje smo išli od igrališta do igrališta kako bismo se uvjerili u kakvom se zapravo ona stanju nalaze“, podsjetio je Zeljković.

Prilikom obilaska pomenutih igrališta, Zeljković je kazao da ih je zatekla frapantna realnost gdje su se na pojedinim mjestima mogli vidjeti i ekseri koji vire iz mobilijara te predstavljaju ozbiljnu opasnost za one najmlađe.

„U svakom trenutku, nažalost, svako dijete može da se povrijedi. To prije svega nije bezbjedno. I, pokrenuli smo cijelu tu priču jer mi je nevjerovatno da grad koji ima 300 miliona KM budžet, ne može da izdvoji sredstva da ta igrališta sanira, a da ne govorimo o tome da ih u potpunosti renoviramo i obezbijedimo uslove onakve kakve djeca i zaslužuju“, poručio je Zeljković.

Nakon obilaska terena i objava na društvenim mrežama, kao i određene vrste medijskog pritiska ovakvim djelovanjem prema Gradskoj upravi, na jednoj od prethodnih jedinica, od Grada je stigao prijedlog pred odbornike da se krene u sanaciju dječijih igrališta, kako je potvrdio i sam odbornik SNSD-a.

„Izabrano je da to bude nekih desetak igrališta u najlošijem stanju, kako je tada procijenjeno i da se za to izdvoji kredit od milion KM. Mi smo to i prihvatili smatrajući da je to nešto dobro i lijepo što treba da se desi, kako bi djeca dobila bezbjedne uslove za igru. Međutim, to svakako nije dovoljno da bi se saniralo svako igralište na području grada“, poručio je Zeljković.

S obzirom na trenutno stanje banjalučkih igrališta, a koje je vrlo loše, Zeljković kaže da je ovakvo stanje zapravo nemar aktuelne gradske administracije, a koja nije imala interesovanja kao ni političke volje da se posveti ovom problemu i odavno ga riješi.

„Kada smo vidjeli da neće biti dovoljno sredstava da se se saniraju sva igrališta, a i nemoguće je sanirati sve u toku jedne godine, pokrenuli smo jednu aktivnost unutar SNSD-a da mi kao i organizacija pokušamo uticati i na institucije te da one izgrade neka od igrališta. Uspjeli smo u tome. Evo, prije par dana otvoreno je jedno takvo igralište u sklopu OŠ „Jovan Cvijić“. Direktorica me je obavijestila i poslala fotografije igrališta, a koje je svakodnevno sada prepuno djecom“, rekao je Zeljković.

Takođe, Zeljković je spomenuo i situaciju u Donjim Kolima, gdje su mještani tražili da se izgradi igralište, radovi su bili pri kraju, došlo se do montaže sprava na igralištu, a onda je Grad poslao komunalnu inspekciju, koja je obustavila radove.

„Mještani su me upoznali sa tim da su oni poslali dopis nekoliko puta prema samom gradu. Takođe, oni su pokrenuli i proceduru oko dobijanja same dozvole za igralište, međutim grad se oglušio na sve to. Došli smo sada u ovu situaciju gdje je taj projekat izgradnje dječijeg igrališta u Donjim Kolima zaustavljen, samo iz razloga što je to potencirao SNSD“, rekao je Zeljković.

Građani su kako kaže odbornik svjedoci gore navedenih stvari kao i gorućih problema, a koja se odnose na nedostatak kapaciteta u vrtićima, gdje se broj popeo na 2.500.

„Imate institucije koje su spremne da izdvoje preko 10 miliona KM za izgradnju 5 vrtića i ako bi se konačno taj problem riješio, međutim do dana danas taj problem nije riješen. Samo iz razloga što se to Gradskoj upravi ne sviđa ili iz razloga što je to predložio SNSD“, kazao je Zeljković.

On je naglasio da je dužnost kako odbornika, tako i odgovornih u Gradu Banjaluka da rade u interesu građana. Zeljković je spomenuo i to da Banjaluka nema svog legitimno izabranog predstavnika, odnosno gradonačelnika u posljednjih šest mjeseci jer je njemu prioritetnija kampanja i nadolazeći opšti izbori kao i kandidatura za predsjednika nego građani Banjaluke.

„On je apsolutno napustio Banjaluku, prepustio svojim saradnicima, ne bavi se Banjalukom i zato evo sada svi ovi problemi polako ali sigurno, nažalost isplivavaju i nažalost nemate dijela grada, a u kome nema problema Banjaluka je svakako previše vremena izgubila na sukobe i taj politički marketing, a što gradonačelnik vrlo vješto radi“, rekao je Zeljković.

Grad nije ni Instagram, a ni fotografija, naglasio je odbornik, već je riječ o ozbiljnoj instituciji, kojoj se mora posvetiti i pronaći adekvatan način i model rješavanja svih problema koji će se desiti.

„Mnogo je izazova, mnogo je problema. Od samih gradskih preduzeća, koja se nalaze u takvoj situaciji u kojoj se nalaze. Svih nekih prethodnih sukoba koje smo imali pa možda i mi iz SNSD-a predvođeni tim gradskim rukovodstvom, očigledno imali neke određene stvari i nismo se možda ni mi najbolje snašli u tome. Ali, evo sada kada smo uvidjeli sve te greške, mi smo spremni da sarađujemo. Nikada i ni u kom trenutku bez obzira na različite političke opcije, nismo željeli dovesti Banjaluku u bilo kakvu vrstu blokade“, jasan je Zeljković.

Kako kaže Zeljković, ruka SNSD-a u Banjaluci je ispružena za saradnju, a što se dokazalo i kroz prethodnih šest godina gdje su glasali za usvajanje najvažnijih akata u banjalučkom parlamentu, poput budžeta, rebalansa, važnih investicija, razvojnih projekata, ali su i prethodno te će i u budućnosti, zahtijevati na zakonitostima svih procedura i dokumenata, koje se moraju ispoštovati na putu realizacije projekata.

„Svjedoci smo da novac nije potrošen namjenski. Svjedoci smo da most u Docu čeka jer je nova potrošen unazad pet godina i da ni dan danas nisu počeli radovi na tom mostu, a imali ste zahtjev početkom ove godine od strane gradonačelnika za novim kreditom za izgradnju samog mosta“, rekao je Zeljković.

Bez političke odgovornosti će građani Banjaluke trpiti te je neophodno sarađivati i rješavati primarne potrebe i goruće probleme.

„Novac je u prethodnom periodu potrošen na atraktivne projekte. Grad kada pričamo o saobraćajno-komunalnoj infrastrukturi, dječijim vrtićima, bilo kom segmentu u gradu, uočavaju se ozbiljni problemi. Vi sada evo ako odete u Pobrđe, tamo ljudi nemaju osnovne uslove za život, kanalizaciju. Mi konstantno pričamo o tome te smo ove godine i obezbijedili sredstva za rješavanje kanalizacione mreže, međutim grad to ne želi da realizuje i opet se vraćamo na priču da se Gradska uprava ponaša na način na koji ona želi“, rekao je Zeljković.

On je spomenuo i izgradnju spomenika Caru Lazaru, a koji će grad koštati 1,7 miliona KM, a koji se ne nalazi u budžetu Grada te se opet po ko zna koji put ponavlja priča o netransparentnom trošenju gradskog novca.

„Nismo protiv spomenika i volio bi da bude u Banjaluci, ali hajde da gradimo pop prioritetima i problemima sa kojima građani trenutno žive. Imamo mnoge izvođače firmi koji se žale da im grad duguje, veliki broj gradskih preduzeća u teškim problemima, te iz tih razloga grad nije finansijski stabilan. Mi smo digli i kredit od oko 8 miliona kako bi se grad malo stabilizovao. Kolika su dugovanja grada mi ne znamo jer nam Grad ne prilaže te potvrde te nemamo ni uvid u konsolidovani izvještaj, a koji se zakonski mora podnositi, kako bismo vidjeli gdje se novac troši“, rekao je Zeljković.

Naplata parkinga

Naplata parkinga, Gradu donosi ozbiljna sredstva na godišnjem nivou te trenutnom situacijom, Banjaluka gubi i do 6 miliona KM.

„Godinu već pričamo o parkingu, trenutno se on ne plaća. To pitanje se može riješiti za pet minuta, ali nema političke volje i nekome očigledno odgovara takvo stanje. Sada imate pruženu ruku od skupštinske većine i želimo riješiti probleme parkinga. Trebamo samo ispoštovati odluku Ustavnog suda, koji je kazao da Grad mora osnovati novo javno preduzeće, koje će se baviti naplatom parkinga i pokrenuli smo i inicijativu za osnivanje te nas ni ne zanima ko će biti direktor, neka ga Gradska uprava izabere samo kako bi se uspostavio red, međutim, dogovora nije bilo“, rekao je Zeljković.