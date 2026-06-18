Najčuvenija banjalučka kafana zatvara vrata

Kultna banjalučka kafana "Krajišnik", u narodu poznata kao kafana "Kod Ruže" broji svoje posljednje dane. Ovaj lokal, koji mnogi nazivaju najčuvenijom banjalučkom kafanom, uskoro bi mogao biti zatvoren.

Sastajalište brojnih Banjalučana koji iz nje nose stotine anegdota koje se i danas prepričavaju, otvorena je sada već davne 1976. godine.

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​Sadašnja vlasnica kafane, koja je željela da ostane anonimna, za "BL portal" kaže da kultno mjesto mijenja namjenu, a glavni razlog je to što ona, nakon četiri godine vođenja posla, zbog godina više ne može da izdrži taj tempo.

"Ne mogu to više raditi, imam 70 godina. Sada će to preuzeti nasljednici. Ovi mlađi to izdaju, predaju da drugi rade, ništa još tačno ne znam jer ugovor nije definitivno sklopljen. Rekla sam im da rade šta hoće, ja više nemam snage. Vlasnica sam četiri godine, otkako je baba Ruža, moja maćeha, umrla", priča ona sa sjetom.

Za kafanu je vežu brojne spomene i obećanje dato maćehi da se tradicija nastavi. Ipak, mlađe generacije imaju druge planove.

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"Nasljednice smo moja sestra i ja, a sada to preuzimaju njena djeca. Mislila sam da će oni nastaviti, ali niko od njih nije zainteresovan za ugostiteljstvo. Oni su svi u drugim strukama – imamo doktore, stomatologe… Vjerovatno će izdati prostor, neće se prodavati. Moja velika želja je bila da ostane isti taj starinski ambijent, a ne da se pravi kafana novog tipa, ali vidjećemo šta će biti", objašnjava vlasnica.

Prema nezvaničnim informacijama, moguće je da će u ovom lokalu koji će raditi do 1. jula, biti roštiljnica.

Od gimnazijalaca do profesora: Mjesto gdje su svi bili jednaki

​Iako je preživjela mnoga teška vremena, kafana je svoj zlatni period i vrhunac popularnosti doživjela u poslijeratnim godinama – od kasnih devedesetih pa sve do kraja prve decenije dvijehiljaditih.

U istom prostoru, za susjednim stolovima, sjedili su banjalučki gimnazijalci i njihovi profesori, afirmisani umjetnici i studenti, oni kojima je to bilo samo usputno "zagrijavanje" pred izlazak, kao i oni kojima je "Ruža" bila i početna i krajnja destinacija.

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​Ovdje ste mogli sresti ljude u najopuštenijem, kućnom izdanju, ali i one "tip-top" sređene nakon svečanih događaja. Svi su dijelili isti prostor i istu energiju.

Žuti ili crni sok, brojanje flaša i "skandal" zvani pomfrit

Asortiman je bio jednostavan, ali legendaran. Pilo se pivo, a račun se svodio na jedinstven način – čuvena baba Ruža, odnosno Ružica Kerkez, ceh bi naplaćivala jednostavnim prebrojavanjem praznih flaša na stolu. To je, naravno, rađalo i mangupske trikove – pojedini posjetioci bi sakrivali flaše ispod stola kako bi prošli jeftinije.

Ako niste željeli alkohol, izbor je bio kratak i jasan – hoćeš žuti ili crni sok?

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​Jedna od narudžbi u ovom, kultnom lokalu, i danas se prepričava. Bila je to narudžba pomfrita koja je značila da ćete u dupke punom "Krajišniku" navući na sebe prijeke poglede čitave kafane. Razlog je bio jednostavan – baba Ruža bi tada polako, temeljno i bez žurbe počela da ljušti, siječe i prži krompir, a svi ostali gosti morali su strpljivo da čekaju na svoja pića dok krompirići ne budu spremni.

​Karirani stolnjaci, autentični miris domaće kafe i nepromijenjen enterijer ostali su zaštitni znak ovog mjesta do danas. U jeku ekspanzije modernih, uniformisanih kafića, "Krajišnik" je bio jedno od rijetkih mjesta koje je tvrdoglavo i ponosno čuvalo onaj istinski, starinski duh stare Banjaluke.