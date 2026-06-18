Zaprašivanje komaraca danas i sutra u Banjaluci, poziv pčelarima da zaštite košnice

Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca sa zemlje na teritoriji grada Banjaluke biće obavljena danas i sutra, saopštilo je preduzeće "Eko-bel".

Zaprašivanje će danas biti obavljeno od 19.30 do 22.30 časova, a sutra u dva navrata, od 5.00 do 6.30 časova, te od 19.30 do 22.30 časova.

Prema operativnom planu preduzeća, danas će tretirati naselja Lazarevo jedan i dva, Kumsale, Drakulić, Šargovac, Rakovačke bare, Petrićevac, Nova varoš, Rosulje, Paprikovac, Česma, Zeleni Vir, Vrbanja, Debeljaci, Ada, Medeno polje, Priječani, Mađir, Delibašino selo, te dio Petrićevca.

Zaprašivanje će sutra ujutro biti obavljeno u Parku "Mladen Stojanović", Kampusu, šetalištima pored Vrbasa, kod tvrđave Kastel i u Centru.

U večernjem terminu d‌jelovaće u Dervišima, Zalužanima, Laušu, Kočićevom Vijencu, Srpskim Toplicama, Šibovima, Kuljanima, Barlovcima, Dragočaju, Ramićima, u Boriku, Novom Boriku, na područje oko jezera kod Tržnog centra "Delta", te na Starčevici i Obilićevu.

Iz Gradske uprave Banjaluka upozoravaju pčelare da za vrijeme zaprašivanja preduzmu sve potrebne mjere da zaštite pčelinja društva.