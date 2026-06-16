Vozačima u Banjaluci stigao apel: Molimo za oprez

Autor:ATV
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Odjeljenje za saobraćaj i puteve poslalo je obavještenje vozačima u Banjaluci koje se odnosi na srijedu, 17. jun.
Iz Odjeljenja su obavijestili građane da će pomenutog dana u Ulici Milana Karanovića, kod objekta "Audi centar“, doći do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja na način da će se zauzimati jedna polovina kolovoza.
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Saobraćaj će se regulisati naizmjeničnim jednosmjernim propuštanjem vozila slobodnom površinom kolovoza, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji raskrsnice.
"Regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije", saopštili su iz GU Banjaluka.
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"Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme izvođenja radova", zaključili su.
Radove izvodi preduzeće "GRADIP“ d.o.o. Pranjavor.
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