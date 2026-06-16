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Centar Banjaluke bez struje zbog ispada dva transfromatora Elektroprenosa BiH

Autor:

ATV
16.06.2026 12:43

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ОДС „Eлeктрoкрajинa“ a.д. Бања Лука нajвeћи је оператер дистрибутивног система у Републици Српској који дистрибутивно покрива oкo 50% кoнзумa Рeпубликe Српскe. „Електрокрајина“ је одговорна за управљање, одржавање и развој дистрибутивног система нa подручју 21 јединице локалне самоуправе.
Foto: ATV

Zbog ispada oba transformatora u visokonaponskoj trafostanici "Banjaluka tri" u vlasništvu "Elektroprenosa BiH" bez struje je šire gradsko jezgro u Banjaluci, rečeno je Srni u "Elektrokrajini".

"Iz `Elektroprenosa BiH` naveli su da počinju sa napajanjem sa drugih trafostanica i da su uključenja već počela", poručili su iz "Elektrokrajine".

Do prekida elektrosnabdijevanja došlo je u 11.45 časova.

НСРС без струје

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Prekinuta sjednica NSRS, nestalo struje

Trafostanica "Banjaluka tri" snabdijeva oko 28.000 potrošača iz naselja Centar

/zapadna strana/, Bulevar /zapadna strana/, dio naselja Kočićev Vijenac, Paprikovac, dio naselja Petrićevac i Nova Varoš, manji dio Rosulja, dio naselja Motike, te naselja Pobrđe, Lauš, Pavlovac, Saračica, Čokori, Bistrica i rejon Bronzani Majdan.

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Elektrokrajina

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Banjaluka

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