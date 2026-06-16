Centar Banjaluke bez struje zbog ispada dva transfromatora Elektroprenosa BiH

Zbog ispada oba transformatora u visokonaponskoj trafostanici "Banjaluka tri" u vlasništvu "Elektroprenosa BiH" bez struje je šire gradsko jezgro u Banjaluci, rečeno je Srni u "Elektrokrajini".

"Iz `Elektroprenosa BiH` naveli su da počinju sa napajanjem sa drugih trafostanica i da su uključenja već počela", poručili su iz "Elektrokrajine".

Do prekida elektrosnabdijevanja došlo je u 11.45 časova.

Republika Srpska Prekinuta sjednica NSRS, nestalo struje

Trafostanica "Banjaluka tri" snabdijeva oko 28.000 potrošača iz naselja Centar

/zapadna strana/, Bulevar /zapadna strana/, dio naselja Kočićev Vijenac, Paprikovac, dio naselja Petrićevac i Nova Varoš, manji dio Rosulja, dio naselja Motike, te naselja Pobrđe, Lauš, Pavlovac, Saračica, Čokori, Bistrica i rejon Bronzani Majdan.