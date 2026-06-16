Ilić o brojčaniku na Trgu Krajine: Pokušaj vraćanja pojedinaca na ono što su bili prije šest godina

Postavljanje brojčanika na Trgu Krajine od strane opozicije na čelu sa Draškom Stanivukovićem, narodni poslanik SNSD-a, Mladen Ilić okarakterisao je kao pokušaj restarta i vraćanja pojedinaca iz političke prošlosti.

„Pa to je performans i pokušaj restarta i pojedinaca na vraćanje na ono staro što su bili prije šest, sedam ili osam godina. Pazite, vi stavljate bilbord u centru grada da neko vidi nivo kojim se Republika Srpska zadužuje ili nekakve stvari su isključivi performans i ni jedan građanin Banjaluke niti bilo gdje u Republici Srpskoj nema niša od toga“, rekao je poslanik SNSD- u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Mladen Ilić.

Kako je poručio narodni poslanik, građanima se neće desiti ništa dobro što će neko postaviti neki brojač na Trgu Krajine već što će u Narodnoj skupštini biti izglasan rebalans u cilju povećanja plata i drugih davanja kao i razvoja u pogledu investicija za cijelu Republiku Srpsku.

„Kroz taj princip povećavamo životni standard i želimo da ljudima bude bolje. Te cirkuse i performanse da mi nešto stavljamo na bilborde, nešto lijepimo što oni rade između sebe i lijepimo po nekim banderama. To nije ozbiljno bavljenje politiko niti ikad može biti ozbiljno bavljenje politikom. Međutim, to i jeste jedan od razloga zašto su oni opozicija, a zašto neki drugi ljudi čine vlast. Dok god budu radili takve stvari i budu ispred interesa ljudi i interesa toga da se se na istoku Srpske poboljša ta putna infrastruktura sa kojom imamo objektivnih problema i da u Hercegovini uradimo ozbiljne projekte, koje smo planirali. Dok god ispred takvih stvari budu performansi na Trgu ili bilo kom drugom dijelu Banjaluke ili Republike Srpske, do tad će i bit opozicija“, jasan je Ilić.

Ilić je napomenuo i da je opozicija vlast u nekoliko lokalnih jedinica, kao što su to Banjaluka i Bijeljina. On je naglasio da su u dva pomenuta grada najozbiljniji realizovani projekti, realizovani upravo uz pomoć Vlade Republike Srpske.

„Mi moramo biti realni po tom pitanju. Mi u Banjaluci smo politiku sveli, odnosno aktuelni gradonačelnik na besplatna davanja jednih stvari na besplatna davanja drugih stvari. Mi ovdje nemamo neke ozbiljne kapitalne projekte kao što smo imali u jednom trenutku kada se gradio jedan tranzit, drugi tranzit ili druge stvari, koje su bili veliki i ozbiljni projekti. Sada se to sve svelo na besplatna davanja i to je nečija politika . Međutim, moramo biti realni, sve i jedan ozbiljan projekat, koji je rađen u Banjaluci i koji je iziskivao određena i ozbiljna novčana sredstva, finansirala je Vlada Srpske“, jasan je Ilić.

On je podsjetio i na most u Česmi, odnosno sam period izgradnje i čekanje na Grad Banjaluku, a koji je ozbiljno podbacio kada su u pitanju bile njihove obaveze i zadaci na izgradnji ovog projekta.

„Kritikovati Vladu Srpske što će uraditi drugačiji neki projekat u Čajniču u Foči u Novom Gradu ili bilo gdje u Republici Srpskoj samo zato što to vama politički odgovara je neumjesno i licemjerno od strane bilo kog pojedinca pa i ljudi koji vrše vlast u Banjaluci“, jasan je Ilić.